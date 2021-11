Bamberg: McDonalds-Filialen sorgen für Verwunderung bei Gästen

Längere Autoschlangen: Zeitweise nur der Drive-In geöffnet

"Temporär angepasste Öffnungszeiten": Fast-Food-Kette erklärt Einschränkungen

Nach Rücksprache mit Franchisenehmer: Burger-Riese macht Innenräume durchgehend auf

Die Öffnungszeiten zweier McDonalds-Filialen in Bamberg und Hallstadt haben bei den Gästen in den vergangenen Wochen immer wieder für Verwunderung gesorgt. Zeitweise war die Filiale in der Nürnberger Straße 245 in den Abendstunden komplett dicht, nur der Drive-In hatte geöffnet, gerade an Wochenenden bildeten sich längere Autoschlangen. Ähnliches, so berichten Nutzer und Nutzerinnen einer lokalen Facebook-Gruppe, sei auch im Bamberger Hafen zu beobachten, wo der Fast-Food-Riese eine Filiale nahe des Ertl-Shoppingcenters betreibt.

"Akuter Personalmangel": McDonalds erklärt Einschränkungen in Bamberg

Auf Anfrage von inFranken.de äußert sich McDonalds zum eingeschränkten Betrieb. "Wir hatten und haben in den Restaurants in Bamberg und in Hallstadt temporär angepasste Öffnungszeiten aufgrund akutem Personalmangel", so eine Sprecherin.

Die "gesamtgesellschaftlichen Restriktionen und Beschränkungen" spiegelten sich "auch im Personalbedarf in den Restaurants unseres Franchise-Nehmers wider", so ihre Erklärung. Der Bedarf an Personal sei in den Lockdown-Monaten gesunken und habe dann mit den Sommermonaten wieder zugenommen.

"Aktuell ist es tatsächlich so, dass sich der gesamte Bedarf an Personal leider nicht decken lässt. Vor allem die sonst in den Sommermonaten eingehenden Bewerbungen oder auch die zusätzlichen Saisonkräfte fehlen", so die Sprecherin. Dies habe dazu geführt, "dass der Franchise-Nehmer die Schichten zum Teil nicht besetzen konnte".

McDonalds kündigt Änderung an: Restaurants in Bamberg und Hallstadt sollen wieder normal öffnen

Allerdings habe man nach der Anfrage der inFranken.de-Redaktion Rücksprache mit dem Franchise-Nehmer gehalten, heißt es. Bereits ab Donnerstag, 04. November 2021, sollen wieder folgende Öffnungszeiten in beiden Filialen gelten:

Bamberg (Nürnberger Straße): Montag bis Sonntag, 08 bis 01 Uhr

Hallstadt: Sonntag bis Donnerstag 10 bis 00 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 01 Uhr

In beiden McDonalds-Filialen seien während der kompletten Öffnungszeiten wieder Innengastronomie und Drive-In geöffnet, verspricht die Sprecherin. Um den Personalmangel zu beheben, habe man "in den Restaurants unseres ortsansässigen Franchise-Nehmers 40 offene Vollzeit und 30 offene Teilzeitstellen zu besetzen".

