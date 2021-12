Bamberg vor 1 Stunde

Weihnachten

Bamberger Musikschule lädt zu kleinem Weihnachtskonzert ein - diese Corona-Regeln gelten

Die Musikschule Bamberg veranstaltet auch dieses Jahr ein Weihnachtskonzert. Allerdings kann es nur in verkleinerter Form stattfinden. Am Samstag, 11. Dezember, um 16 Uhr sind Geimpfte und Genesene dazu in die Erlöser-Kirche eingeladen.