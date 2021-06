In der Stadt Bamberg ist es am Mittwochabend (16. Juli 2021) gegen 21.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Inneren Löwenstraße gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilt, stieß ein Motorradfahrer auf Höhe der Einfahrt zum Parkhaus am Georgendamm auf einen Leichtkraftradfahrer.

Nach Zusammenstoß mit Motorrad: Leichtkraftrad schiebt sich gegen Auto

Dieser stand hinter einem vor ihm bremsenden Auto. Durch den Zusammenstoß mit dem Motorrad wurde das Leichtkraftrad gegen den Wagen geschoben. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

