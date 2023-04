Bamberg: Mit dem Rollator unterwegs - Stadt und Polizei laden zu Sicherheitstraining ein

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, geht auch in diesem Jahr die Erfolgsgeschichte weiter: Die Stadt und die Verkehrspolizei Bamberg, bewährte Partner für Sicherheitstrainings, nutzen die schönen Monate, um unter freiem Himmel und mit der Unterstützung vieler weiterer kompetenter Partner*innen die richtige Nutzung des Rollators zu vermitteln.

Der nächste Kurs findet am Mittwoch, 10. Mai, statt. Kursbeginn ist um 14 Uhr in der Jugendverkehrsschule in Bamberg. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bei dem Kurs „Sicher unterwegs mit Gehhilfe, Rollator und zu Fuß“ wird in erster Linie nicht zugeschaut, sondern geübt: Die beiden Verkehrserzieher Klaus Fuß und Franz Werner zeigen was beim Busfahren mit dem Rollator zu beachten ist. „Niemals mit dem Rollator voraus aussteigen. Da besteht die Gefahr, vornüber zu stürzen,“ weiß beispielsweise Klaus Fuß. Besser sei es rückwärts auszusteigen und vorwärts einzusteigen. Wie das genau geht, üben die Teilnehmenden in dem Kurs.

Für mehr Sicherheit sorgen auch die Gleichgewichtsübungen mit Stefan Pauer, Ergotherapeut und Mitarbeiter der Sozialstiftung. Er trainiert mit den Teilnehmenden den Gleichgewichtssinn. Am Servicewagen des mediteam können die Kursteilnehmer:innen zudem ihre Rollatoren durchchecken lassen. Ist die Höhe richtig eingestellt? Wie lässt sich die Gehhilfe am besten aufklappen? Und warum sind Klingel und Reflektoren sinnvoll?

Eine runde Sache also, die allen, die auf eine Gehhilfe oder einen Rollator angewiesen sind, die größtmögliche Sicherheit (zurück)gibt. Denn, wie jedes andere Verkehrsmittel sollte man auch dieses korrekt beherrschen, damit Mobilität wieder Spaß macht.

Weil sich das Nützliche bekanntermaßen gut mit dem Schönen verbinden lässt, verwöhnt die Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg, Stefanie Hahn, die Teilnehmenden an den Kursnachmittagen mit Kaffee und Kuchen.

Den Veranstaltungsort, die Jugendverkehrsschule in der Pestalozzistraße 12, erreichen Busfahrerinnen und -fahrer am schnellsten mit der Linie 901.

Info

Anmeldungen für die beiden Kurse am 10. Mai und 21. Juni unter der Telefonnummer 0951/87-1514 (vormittags) oder per E-Mail seniorenbuero@stadt.bamberg.de

Bei Bedarf können Interessierte von der Bushaltestelle oder von zu Hause abgeholt werden. Für diesen Service stehen die Malteser bereit.

Bitte geben Sie dies bei der Anmeldung an!