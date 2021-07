"McDrive geöffnet" verkündet ein riesiges Banner an der McDonald's-Filiale in der Nürnberger Straße in Bamberg. Doch die Einfahrt zum Drive-in der Fast-Food-Kette ist am Montagmittag (26. Juli) mit mehreren Müllcontainern versperrt. Auch im Inneren sind keine Gäste zu sehen.

Auf Nachfrage von inFranken.de erklärt ein Mitarbeiter am Mittag die Situation: "Wir haben einen kompletten Stromausfall. Wir haben auch keine Internetverbindung, deswegen ist momentan alles zu." In etwa ein bis zwei Stunden rechne man aber damit, das Problem behoben zu haben. "Dann machen wir sofort wieder auf", verspricht das Restaurant.

McDonald's in Bamberg geschlossen: Stadtwerke haben keine Information über größeren Stromausfall

Bei den Stadtwerken Bamberg liege keine Meldung über einen Stromausfall vor, heißt es gegenüber inFranken.de. Auch in der Umgebung von McDonald's seien demnach keine Probleme bekannt.