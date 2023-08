Bamberg: Meist leerer Maxplatz in völlig neuem Gewand

Wasserspiele, Blumentöpfe, Sitzgelegenheiten : Die Umgestaltung im Video

: Die im Video "Geändertes Kaufverhalten und Corona": Das steckt hinter dem Projekt

Viele staunen nicht schlecht, als sie an einem warmen Sommertag die neue Gestaltung des Maxplatzes in Augenschein nehmen. Kinder spielen umher, die Erwachsenen haben es sich zum Gespräch auf den neuen Sitzgelegenheiten bequem gemacht - und das alles alles vor einem riesigen, bunten Bamberg-Schriftzug. Nur selten gab es - abseits von Events - so einen lebhaften Anblick von Bambergs zentralem, aber doch eher trist wirkenden Platz. Dies ist auch ein Grund, warum die Stadt das Zukunftsprojekt "Mitte.Bamberg.2025" gestartet hatte. Die Verwaltung will den Maxplatz in der Zukunft aufwerten und wieder zu einem zentralen Treffpunkt machen. Unser Video zeigt, dass zumindest der Beginn gelungen ist - so sehen es auch viele Bürger und Bürgerinnen in den sozialen Medien, wo derzeit ungewöhnlich viel Lob ans Rathaus verteilt wird.

Wasserspielplatz, Selfie-Spot und viele neue Ideen: Bamberger Maxplatz wurde umgestaltet - so lange läuft die Aktion noch

"Es gibt es vom 18. August bis 3. September 2023 insgesamt 7 Aktionen auf dem Maxplatz für Bürger*innen und Gäste", schreibt die Stadt Bamberg in einer Mitteilung. Einige Aktionen können sogar interaktiv genutzt werden. "In den nächsten zwei Wochen gibt es auf dem Maxplatz neben Sitzmöbeln, Hochbeeten und einer Wanderbaumallee auch tagsüber einen Wasserspielplatz und einen Wasservorhang zur Abkühlung." Auf einem aufgestellten Tanzboden können sich Leute bei Musik vergnügen.

Bamberg: Maxplatz wurde umgestaltet - Videos von der neuen Location Der neu gestaltete Maxplatz hat schon einige Schaulustige angelockt. Fynn Partheymüller (inFranken.de) +5 Bilder

Ein großer und bunter Bamberg Schriftzug rundet das Projekt ab. "Die Bamberger Künstlerin Barbara Bollerhoff hat einen übergroßen Bamberg Schriftzug gestaltet, der einlädt, um Selfies zu machen", heißt es weiter. "Die Akteur*innen bekommen für die Umsetzung ihrer Ideen bis Ende des Jahres 2023 insgesamt 75.000 Euro." Weitere Nachrichten aus Bamberg erhältst du in unserem Lokalressort.

Nach dem Aktionszeitraum auf dem Maxplatz werden laut Stadt drei Maßnahmen länger in der Innenstadt verbleiben. Der Fotopoint stehe bis November auf dem Maxplatz und werde dann auf den Schönleinplatz weiterziehen. "Der Tanzboden steht noch bis 8. Oktober auf dem Maxplatz. Die Wanderbaumallee wird ab dem 4. September an anderen Stellen in der Innenstadt Schatten und Sitzgelegenheit bieten", heißt es vonseiten der Stadt. Als achte geförderte Maßnahmen werde es noch ein "Amt für Ideen" geben, das als "Anlaufstelle für alle fungieren soll, die Ideen und Projekte für die Innenstadt umsetzen wollen".

Maxplatz soll aufgewertet werden: "Kaufverhalten und Corona" haben Spuren hinterlassen

Die Bamberger Innenstadt stünde im Vergleich zu anderen Städten "zwar relativ gut da, jedoch hinterlassen das geänderte Kaufverhalten der Kund:innen sowie Corona auch in Bamberg ihre Spuren", heißt es.

"Wir laden alle Bürger*innen und Gäste von Bamberg ein, den Maxplatz jetzt neu zu erleben und sich selbst ein Bild von den vielfältigen Möglichkeiten zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Herzen unserer Stadt zu machen", wird der verantwortliche Wirtschaftsreferent, Dr. Stefan Goller zitiert.

Ziel der Aktionen auf dem Maxplatz sei es, mehr Aufenthaltsqualität auf dem zentralen Platz zu schaffen. "Alle Ideen verwandeln den Platz zu einem Ort im Herzen der Stadt, der Möglichkeiten zum Sitzen, Plaudern, Essen, Spielen und Tanzen bietet", erklärt die Stadt. Der "Wetterochs" hat einen Temperatursturz angekündigt, ausgerechnet zur beliebten Bamberger Sandkerwa. Dabei soll es deutlich kühler werden.

Vorschaubild: © Fynn Partheymüller (inFranken.de)