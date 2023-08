Für das O2-Netz wurden am Donnerstag (17. August 2023) zahlreiche Störungen gemeldet. Betroffen ist vor allem die Region Oberfranken, insbesondere die Stadt Bamberg.

Im Internet häuften sich Meldungen über Probleme mit dem Netz des Anbieters. Mehrere O2-Nutzer meldeten ihre Internetprobleme über die Webseite netzwelt.de. Auch auf der eigenen Internetseite von O2 sind die Störungen im Mobilfunknetz einsehbar. Bei der Überprüfung wurden Störungen bei mehreren oberfränkischen Basisstationen angezeigt. Besonders Bamberg ist betroffen.

Netzstörung bei O2: Techniker arbeiten an Lösung

Laut O2 kann es in den betroffenen Bereichen sowohl Probleme beim Telefonieren, als auch bei der Internetverbindung geben. "Wir arbeiten daran und bitten um Verständnis", heißt es auf der Webseite.

Gegenüber inFranken.de teilte O2 mit, dass es aufgrund eines gestörten Netzelements zu den Störungen in Bamberg kommt. Zum Teil übernehmen umliegende Mobilfunkstandorte die Versorgung. Netztechniker sind bereits vor Ort und arbeiten so schnell wie möglich an einer Lösung, so O2.

Ähnlich geht es einem Ort im Nürnberger Land. Seit Ende Juni haben gibt es massive Internetprobleme in einem Altdorfer Ortsteil.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn