Bamberg: Mario Barth kommt mit Programm "Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0" in die Brose Arena

in die Brose Arena Comedian feiert 20. Bühnenjubiläum

Termin für Mario-Barth-Programm in Bamberg im März

Mario Barth ist bekannt für derbe Witze, extreme Mimik und viel Körpereinsatz auf der Bühne. Fans aus der fränkischen Umgebung können sich schon aufs Frühjahr 2022 freuen: In der Brose Arena Bamberg wird der Komiker seine erfolgreiche Show "Männer sind Schweine, Frauen aber auch" im Rahmen seiner Jubiläumstour wieder aufleben lassen - sofern es die Infektionslage zulässt.

Mario Barth in Bamberg: Witze über Männer und Frauen kommen bei Fans nach wie vor bestens an

Besucher*innen der Show können sich wie gewohnt auf Rollenklischees einstellen, bei denen sowohl Männer als auch Frauen ihr Fett wegkriegen. "Warum haben Frauen immer kalte Füße?", "Warum reagieren Männer auf Erkältungen so empfindlich?"

Solche Alltagsphänomene kommen einem aus dem eigenen Leben bekannt vor, wenn sie auch überspitzt dargestellt sind.

Diese komisch beschriebenen kleinen Unterschiede zwischen den Geschlechtern und seine lebhafte Art sind wohl Mario Barths Erfolgsrezept. Nicht ohne Grund füllt er Locations wie das Berliner Olympiastadion ohne Probleme.

Fan-Votum: Neuauflage von Kult-Programm zum Bühnenjubiläum

Seine Fans hatten sich per Abstimmung für eine Neuauflage des Programms "Männer sind Schweine, Frauen aber auch" zu seinem 20. Bühnenjubiläum auf der Waldbühne in Berlin entschieden. Weil die Karten im Nu ausverkauft gewesen sein sollten, sei aus der Jubiläumsshow eine ganze Tour geworden, schreibt der Veranstalter S-Promotion. "Vor 20 Jahren hatten gerade mal 150.000 Besucher das Programm gesehen, während die Show anschließend zur meistverkauften Comedy-DVD in Deutschland* wurde", heißt es weiter.

Mario Barth äußerte sich dazu: "Irre, dass so viele Menschen begeistert von der Idee sind, das erste Programm noch einmal zu spielen. Ich habe einfach die besten Fans der Welt! Ihr bekommt eine ganz besondere Show: Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0." Wegen Corona mussten die Termine mehrmals verschoben werden. In der Brose Arena Bamberg ist der 30. März 2022 vorgesehen, Beginn ist laut Website um 20 Uhr. Tickets kannst du hier bestellen*.

