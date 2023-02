Bamberg vor 26 Minuten

Drogen am Steuer

Kleintransporter-Fahrer (30) will sich mit freiwilligem Drogentest selbst entlasten - doch der Plan geht nach hinten los

Die Polizei hat am Sonntagabend einen Fahrer unter deutlichem Drogeneinfluss am Steuer eines Kleintransporters in Bamberg erwischt. Mit einem freiwilligen Drogentest wollte sich der 30-Jährige eigentlich selbst entlasten - das ging noch hinten los.