Bamberg: Malteser und Sozialstiftung laden zum "Frühstück der Kulturen" ein

Wie wird eigentlich in anderen Ländern gefrühstückt? Wer eine Antwort auf diese Frage will, der ist beim „Frühstück der Kulturen“ an diesem Samstag (29. April) gut aufgehoben, wie der Malteser Hilfsdienst e. V. der Erzdiözese Bamberg erklärt.

Menschen verschiedener Herkunft, die alle in Bamberg wohnen, treffen sich von 10 bis 14 Uhr im Quartiersbüro am Ulanenpark (Hans-Schütz-Str. 3) zum gemeinsamen Essen, Kennenlernen und um sich zwanglos zu unterhalten. Dabei kommen natürlich kulinarische Besonderheiten aus vielen Ecken der Welt auf den Tisch: Fladenbrote, süße und herzhafte Aufstriche, heiße Suppe, Baguettes und auch frische Brötchen aus Franken.

Das „Frühstück der Kulturen“ ist eine gemeinsame Veranstaltung der Sozialstiftung Bamberg und des Integrationsdienstes der Malteser. Der Unkostenbeitrag für das Essen beträgt 8 Euro bzw. 4 Euro für Kinder und Sozialhilfeempfänger. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach vorbeikommen.

Auch die moderne rote Malteser-Rikscha wird während des Frühstücks vor dem Quartiersbüro Halt machen. Wer möchte, kann sich über das Projekt informieren oder sich mit der Rikscha auch nach Hause fahren lassen.