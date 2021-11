Am Sonntagabend (28. November 2021) gegen 17.25 Uhr konnte ein Zeuge zwei Männer in der Kantstraße dabei beobachten, wie sie sich an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Die Täter, ein 41-Jähriger und ein 33-Jähriger, fischten Kleidungsstücke aus dem Container. Damit die Männer besser an die Kleidung herankamen, machten sie eine Räuberleiter.

Auf diese Weise gelang es den Männern, mehrere Kleidungsstücke aus dem Container zu entwenden. Als die beiden Täter von dem Zeugen darauf angesprochen wurden, versuchten sie zu flüchteten, konnten aber von den eintreffenden Polizeistreifen aufgegriffen werden. Die Polizei fand bei den Tätern mehrere Taschen, die mit Altkleidern gefüllt waren. Außerdem konnte ein Fahrrad sichergestellt werden.