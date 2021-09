Am Mittwoch, 29. September verleiht der BUND Naturschutz den Bamberger Naturschutzpreis an die lokale Gruppe von Fridays for Future, teilt der BUND Naturschutz in Bayern e.V. mit. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Mitgliederversammlung des BUND Naturschutz Bamberg statt. Die Veranstaltung ist öffentlich und biete Gelegenheit, "die Aktivitäten des Umweltverbandes kennenzulernen und sich über aktuelle Umweltthemen auszutauschen".

Sie beginnt um 19 Uhr in der KUFA, Ohmstraße 3 in Bamberg. Aufgrund der Corona-Regeln ist eine Anmeldung bis Dienstag, 28. September unter bamberg@bund-naturschutz.de oder Tel: 0951/5190611 notwendig.

Bei der Veranstaltung gilt die 3 G-Regel.