"Kitchen Impossible"-Dreh in Bamberg: Der Fernsehsender VOX hat in der Brauerei Greifenklau in Bamberg für das Staffelfinale der Sendung "Kitchen Impossible" gedreht. Die Spitzenköche Tim Mälzer und Tim Raue waren deshalb zu Gast in Franken.

Laut der Mediengruppe RTL fand der Dreh in der Brauerei Greifenklau im Rahmen der "Best Friends Edition“ von "Kitchen Impossible“ statt. Die Sendung wird am Sonntag (21. März 2021) um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Der Fernsehdreh ist für die Brauerei laut einem Facebook-Post "ganz schön aufregend und lustig" gewesen.

Bamberg: "Kitchen Impossible" dreht in der Brauerei Greifenklau

In dieser speziellen Sendung von "Kitchen Impossible" treten in drei Runden jeweils zwei der drei Köche gegeneinander an. Der dritte Spitzenkoch stellt die Kochaufgabe. In der Brauerei Greifenklau verköstigten Tim Mälzer und Tim Raue die schwarze "Kitchen Impossible“-Box. Aufgabensteller ist Alexander Herrmann.

In der Box befindet sich das Gericht "Kalbsleberparfait im Baumkuchenmantel“ von Erich Weichlein aus dem Fränkischen Landgasthof Weichlein in Wachenroth. Die Aufgabe der beiden Köche ist, dieses Gericht ohne weitere Informationen möglichst exakt nach zu kochen.

