„Ja zum Nein“ sagten am Samstag, 22. April, viele Familien aus Bamberg und der Region und besuchten den Präventionstag am Schillerplatz, zu dem die Stadt Bamberg, die Staatsanwaltschaft Bamberg, das Polizeipräsidium Oberfranken, der Weiße Ring und das Kindertheater Chapeau Claque eingeladen hatten. „Es sollte ein schönes Erlebnis werden und das war es dann auch. Die Kinder und ihre Eltern konnten die vielen Helferorganisationen wie zum Beispiel das Jugendamt, den Weißen Ring, die Caritas, SKF oder die Polizei kennenlernen – das Ganze eingebettet in ein tolles Rahmenprogramm“, freute sich Bürgermeister und Sozialreferent Jonas Glüsenkamp, der als Schirmherr die erfolgreiche Premiere dieser Aktion unterstützte.

Wie die Stadt Bamberg berichtet, ging es bei der breit gefächerten, präventiven Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit um Spiel und Spaß für Familien, aber vor allem auch darum, Kinder und deren Rechte zu stärken und zu schützen. In und an der Harmonie am Schillerplatz sowie vor dem ETA-Hoffmann-Theater gab es Stände, Gewinnspiele und viele Informationen von der guten Fee, dem Weißen Ring, der Caritas, SKF und Dirk Bayer. Neben dem Spielmobil waren auch Streifenwagen mit uniformierten Polizeibeamten vor Ort und erklärten den Kindern die Funktionsweise des Fahrzeugs, das richtige Verhalten in Gefahrensituationen und machten deutlich, dass man sich immer bei Bedarf an die Polizei wenden kann.

Heiß begehrt waren die Sitzplätze im Grünen Saal der Harmonie, wo fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen von Chapeau Claque für kleinere Kinder eine Puppenaufführung und für ältere einen Workshop anboten. Im Kern ging es bei beiden Angeboten darum, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken, wie Eike Ochs von dem Kindertheater erklärt: „Mit unserem interaktiven Puppentheater und dem Workshop wollen wir Mädchen und Jungen ermutigen, ihre Gefühle und Bedürfnisse selbstbewusst zu vertreten und zu lernen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen.“

Fortsetzung geplant

Insgesamt wurden alle Bereiche zum Thema „Kinder(rechte) stärken und schützen“ angesprochen und hilfreiche Ansprechpartner bekannt gemacht. Michael Düthorn vom Weißen Ring weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Hilfe gerade in schwierigen Situationen ist: „Kinder müssen wissen, was ihre Rechte sind, wann sie Autoritätspersonen widersprechen dürfen und wie sie Hilfe suchen können.“ Auch der Leitende Oberstaatsanwalt Bernhard Lieb bekräftigt das für die Staatsanwaltschaft als Initiatorin und betont: „Prävention und Kinder gehen uns alle an!“

Daher soll es nicht bei dieser Veranstaltung bleiben. Bei einem weiteren Aktionstag im Herbst 2023 sollen dann die Themen Mobbing und Medienkompetenz noch dazukommen.