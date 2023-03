Bamberg: Brutale Attacke in "Kellerkinder"-Club Anfang März

Im Bamberger "Kellerkinder"-Club am Obstmarkt kam es in den Morgenstunden des Sonntags, 5. März 2023, zu einer brutalen Auseinandersetzung. Nach Informationen der Polizei wurde dabei ein 30-Jähriger "nicht unerheblich verletzt". Für Betreiber Nico Wunder sind Schlägereien und Ähnliches in seinem Club nichts Alltägliches, wie er gegenüber inFranken.de erklärt. Man lege im "Kellerkinder" sehr viel Wert auf hohe Sicherheitsstandards und verzeichne kaum Konflikte - das zeige sich auch in der Bilanz.

Verletzter nach Auseinandersetzung im Bamberger Club "Kellerkinder" - Betreiber betont gute Sicherheitsbilanz

"Wir sind normalerweise ein friedlicher Club", betont Wunder im Gespräch. Das "Kellerkinder" werde unter anderem per Video überwacht. "Die Aufnahmen haben wir sofort der Polizei übergeben." Er selbst habe sich noch im Urlaub befunden und am Sonntag des Vorfalls einen Anruf von den Behörden erhalten. "Wir hatten jetzt in knapp einem Jahr seit Eröffnung lediglich zwei Auseinandersetzungen, abgesehen von kleineren Schubsereien."

Das sei für einen Club "im Vergleich wirklich nicht viel. Ganz verhindern kann man solche Dinge nie, wenn bestimmte Leute eben betrunken sind", sagt Wunder. Um möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, gebe es im "Kellerkinder" auch Notfallknöpfe, die sofort Securitys alarmierten, wenn sich diese oben am Eingang befänden. "Das geht alles im Normalfall sehr schnell." Bei dem Vorfall habe sich herausgestellt, dass weder DJs noch Barpersonal "etwas davon mitbekommen haben".

Wunder habe nun seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen "nochmal intensiv geschult, wie in solchen Situationen zu reagieren ist". Auch plane er weitere Maßnahmen, um die Sicherheit zu erhöhen. Welche dies genau sind, wolle er aktuell noch nicht öffentlich machen. "Das Ermittlungsverfahren läuft zudem noch und wir warten, wie sich die Lage dargestellt hat." Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken mitteilt, suche man weiter nach Zeugen zu der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden. Bisher seien noch keine Hinweise eingegangen.