Bamberg: Karwoche und Ostern im Dom - wann und wie die Gottesdienste stattfinden

Die Karwoche und die Ostertage sind der Höhepunkt des Kirchenjahres und werden im Bamberger Dom besonders gestaltet. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat mitteilt, werden die Gottesdienste an den Festtagen im Livestream übertragen. Alle Corona-Beschränkungen sind aufgehoben.

Am Palmsonntag (2. April), dem Beginn der Karwoche, wird an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Um 9.30 Uhr findet in der Kirche St. Jakob die Palmweihe statt, anschließend führt die Prozession zum Dom, wo ein Pontifikalgottesdienst mit Weihbischof Herwig Gössl gefeiert wird. Der Bamberger Domchor singt unter Leitung von Domkapellmeister Vincent Heitzer die Matthäuspassion von Werner Pees sowie die Missa in a von Pompeo Cannicciari. Der Livestream beginnt mit der Eucharistiefeier im Dom gegen 10.00 Uhr. Eine weitere Eucharistiefeier im Dom findet um 11.30 Uhr statt.

Am Mittwoch der Karwoche (4. April) feiert Weihbischof Gössl um 18 Uhr die Chrisammesse, in der die heiligen Öle für Taufe, Firmung, Priester- und Bischofsweihe, Krankensalbung sowie Altar- und Kirchenweihe geweiht werden. Die anwesenden Priester erneuern ihr Weiheversprechen. Organisiert und eingeladen durch das Jugendamt der Erzdiözese werden auch Firmlinge teilnehmen. Die Mädchenkantorei am Bamberger Dom gestaltet diesen Gottesdienst unter Leitung von Domkapellmeister Vincent Heitzer mit der Peace Mass des englischen Komponisten Bob Chilcott.

Am Gründonnerstag (6. April) beginnt um 19 Uhr die Messe vom Letzten Abendmahl. Weihbischof Gössl nimmt die Fußwaschung an ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas vor. Nach der Übertragung des Allerheiligsten in die Nagelkapelle und der Komplet folgt um 21 Uhr eine Ölbergandacht mit anschließender Gelegenheit zur stillen Anbetung bis 22.15 Uhr. Unter Leitung von Katharina Ackva wird dieser Gottesdienst vom Männerchor des Bamberger Domchores mitgestaltet.

Am Karfreitag (7. April) nimmt Erzbischof emeritus Ludwig Schick um 5 Uhr am Kreuzweg teil, der an der Oberen Pfarre beginnt und über die Altenburg nach St. Jakob führt. Im Dom findet um 10 Uhr eine Kreuzwegandacht statt, um 11 Uhr ein Kinderkreuzweg. Um 14.30 Uhr steht Weihbischof Gössl im Dom der Feier vom Leiden und Sterben Christi vor. Die Domkantorei Bamberg singt unter Leitung von Domkapellmeister Vincent Heitzer Chormusik von R. Dubra, J. Kuhnau, V. Nees, T. Tallis und T. L. de Victoria. Zum Abschluss der Liturgie zieht eine Prozession zum Heiligen Grab, das in der Nagelkapelle aufgebaut ist. Um 19 Uhr wird in der Nagelkapelle die Andacht zu den sieben Worten Jesu am Kreuz gebetet. Beichtgelegenheit im Dom ist am Karfreitag von 9.00 bis 11.30 Uhr sowie ab 13 Uhr.

Am Karsamstag (8. April) ist das Allerheiligste von 16 Uhr bis 18 Uhr am Heiligen Grab in der Nagelkapelle zur Anbetung ausgesetzt. Die Feier der Auferstehung Jesu in der Osternacht mit Weihbischof Gössl beginnt um 21 Uhr vor dem Fürstenportal mit der Segnung des Osterfeuers und dem anschließenden Einzug in den Dom. Die Domkantorei Bamberg singt unter der Leitung von Katharina Ackva und Domkapellmeister Vincent Heitzer Chormusik von G. F. Händel, M. Hoppe, P. Isom und G. da Palestrina. Am Ende des Gottesdienstes werden die Speisen geweiht.

Am Ostersonntag (9. April) feiert Weihbischof Gössl mit den Gläubigen um 9.30 Uhr den festlichen Ostergottesdienst zum Hochfest der Auferstehung des Herrn. Der Bamberger Domchor, Solisten und Mitglieder der Bamberger Symphoniker musizieren unter Leitung von Domkapellmeister Vincent Heitzer die Krönungsmesse KV 317 von Wolfgang Amadeus Mozart. Um 11.30 Uhr wird ebenfalls eine Heilige Messe gefeiert. Um 17 Uhr findet die Pontifikalvesper im Dom mit Weihbischof Gössl statt, die von Mitgliedern aller Chöre am Bamberger Dom unter Leitung von Katharina Ackva gestaltet wird.

Am Ostermontag (10. April) feiert Weihbischof Herwig Gössl mit den Gläubigen um 9.30 Uhr im Dom einen Gottesdienst, bei dem deutsche Kirchenlieder gesungen werden. Um 11.30 Uhr wird eine weitere Heilige Messe gefeiert. Um 17 Uhr findet eine Festandacht mit dem Dompfarrer Markus Kohmann statt.

Von Gründonnerstag bis Karsamstag findet jeweils um 7 Uhr eine Trauermette mit Laudes in der Nagelkapelle statt. Vorsteher ist Weihbischof Herwig Gössl.

Während der Gottesdienste besteht Parkerlaubnis auf dem Domplatz.

An der Orgel spielen Domorganist Markus Willinger sowie Regionalkantor Karl-Heinz Böhm.

Die Gottesdienste am Palmsonntag (9.30 Uhr), zur Chrisammesse (18 Uhr), Gründonnerstag (19 Uhr), Karfreitag (14.30 Uhr), zur Osternacht (21 Uhr), Ostersonntag (9.30 Uhr) und Ostermontag (9.30 Uhr) werden im Livestream übertragen auf www.youtube.com/erzbistumbamberg sowie auf der Facebookseite des Bamberger Doms.