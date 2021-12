Eine Zusammenstellung aus traditionellen und modernen Advents- und Weihnachtsstücken aus ganz Europa präsentiert der Kammerchor der Universität Bamberg bei seinem diesjährigen Weihnachtskonzert. Unter dem Motto „O du stille Zeit“ erklingt am 4. Advent im romantischen Ambiente der AULA der Universität Vokalmusik aus fünf Jahrhunderten, wie die Pressestelle der Universität Bamberg mitteilt.

„Das Motto passt in diesen Dezember, der ruhiger als in gewöhnlichen Jahren ist“, sagt Dirigent Wilhelm Schmidts. „Wir freuen uns, dass wir unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der AULA auftreten dürfen und das Publikum zumindest online die Möglichkeit hat, unserer Musik zu lauschen.“

Die Zuhörer erwarten unter anderem Vertonungen von Tomas Luis da Victoria, Hans Leo Hassler, Johann Kusser, Robert Pearsall, Felix Mendelssohn Bartholdy, Ralph Vaughan Williams, Stefan Claas und Marcus Schmidl. Zu hören ist das etwa 45-minütige Weihnachtskonzert am 19. Dezember 2021 ab 17:00 Uhr via Livestream.

Den Zugangslink und weitere Informationen finden Sie unter: www.uni-bamberg.de/konzerte