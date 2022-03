Der deutsche Kabarettist Willy Astor kommt auf seiner Tour nach Franken

Für alle "Freuwilligen" gibt es einen "Silbenstreif" am Horizont: Deutschlands bekanntester Wortverdrechsler und Silbenfischer, Fürst Albern von Monaco, entert die Bühnen mit seinen Greatest Witz: Willy Astor. Nachdem diverse Termine verschoben werden mussten, sagen wir dir hier, wann und wo die neuen Termine geplant sind und wie du an die Tickets gelangst.

Neue Bühnen-Show: Mundwerker Willi Astor präsentiert neues Programm

Der gefühlte Enkel von Karl Valentin und Heinz Erhardt ist seit 35 Jahren als Podestsänger unterwegs – von Berlin bis Basel, von Wien bis Westerland. In diesen 35 Jahren hat der Wortakrobat, Liedermacher und Ausnahmegitarrist vielfältige Tonjuwelen erschaffen: vom Radkäppchen bis zu seiner Alkoholnummer, vom Fasermacker bis zu "Maschin scho putzt", allein sein "Kindischer Ozean" ist mittlerweile ein Klassiker in jedem Kinder-CD-Regal, sein Sound Of Islands-Projekt begeistert jeden Fan von Instrumentalmusik.

Seine Show-Abende bestehen aus Humor direkt vom Erzeuger und einem Komödianten, der als ehemaliger Werkzeugmacher sein Mundwerk noch als Handwerk versteht. Im Gepäck hatte er neben Gitarren und Keyboard auch jede Menge neuere und ältere Geschichten und Lieder in hintersinniger Ironie und sprachverliebtem Stil.

Ein Wortverdreher von höchster Qualität gibt sich die Ehre: Kabarettist Willy Astor kommt nach mehrfachen Verschiebungen seiner Auftritte in die Show-Hallen Frankens und begeistert ein großes Publikum.

Willy Astor in Franken: Auf diesen Bühnen begeistert der Wortakrobat

Bamberg: Nicht nur Konzerten oder Musicalaufführungen verleiht die Konzert- und Kongresshalle Bamberg eine unverwechselbare Note, sie bietet darüber hinaus auch die idealen Voraussetzungen für Kabarettisten wie Willy Astor. Am 29. März 2022 kommt er nach Bamberg.

Gunzenhausen: Vielfältige Kulturerlebnisse lassen sich in der Stadthalle Gunzenhausen erfahren. Mit der Hallenerbauung hat der mittelfränkische Erholungsort Gunzenhausen einen neuen Mittelpunkt des kulturellen Lebens dazugewonnen. Auch Willy Astor tritt hier auf - am 11. Mai 2022.

Amorbach: Mit dem "Sommerrausch im Seegarten" am 18. Juni 2022 feiert das größte bayerische Kabarettfestival seinen 20. Geburtstag. Freu dich auf einen grandiosen Sommerabend im Fürstlich Leiningenschen Seegarten in Amorbach (Landkreis Miltenberg). Erlebe hervorragendes politisches Kabarett, brillante Comedy und beste Unterhaltung mit einer feinen Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten.

Coburg: Das Kongresshaus Rosengarten in Coburg gehört zu den modernsten und beliebtesten Veranstaltungsorten in Bayern und lockt jährlich tausende Besucher in die Region. Die Show von Willy Astor wurde auf den 30. März 2023 verschoben (ursprünglicher Termin: 31. März 2022).

Kulmbach: Wenn man in Kulmbach den idealen Veranstaltungsort finden müsste, dann würde die Dr. Stammberger-Stadthalle zweifellos weit oben auf der Liste stehen. Zwischen der mächtigen Plassenburg und einer wunderschönen Naturlandschaft haben schon viele große und kleine Events in der Halle stattgefunden, sodass sie auch am 31. März 2023 als Show-Bühne für Willy Astors Programm "Pointe of no Return" dient (Hinweis: Ursprünglicher Termin war 24. März 2022).

