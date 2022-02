Bamberg vor 49 Minuten

Veranstaltungsankündigung

Jung und Alt gemeinsam im Verein? - CariThek bietet digitales Seminar an

Das Bamberger Freiwilligenzentrum CariThek bietet am Donnerstag, 31. März, ein digitales Seminar an, in dem ein gutes Miteinander von Alt und Jung in Vereinen thematisiert wird. Zudem soll dadurch Nachwuchs in den Vereinen gewonnen werden.