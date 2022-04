Im Juli 2022 finden im Familienbeirat der Stadt Bamberg die Wahlen der Vertretungen der Bürgerinnen und Bürger sowie aus den Reihen der Wirtschaft statt. Bis zum 25. April 2022 könnten sich Interessierte bewerben. Die neu gewählten Vertretungen würden dann in eine dreijährige Arbeitsphase von September 2022 bis August 2025 starten, erklärt die Stadt Bamberg.

Der Familienbeirat der Stadt Bamberg suche engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaftsvertretungen, die die Interessen der Familien in der Stadt Bamberg unterstützen möchten.

Neben einem ausgeprägten Interesse an Familienpolitik, der Freude am gemeinsamen Gestalten der Familienlandschaft und der Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement, sei ein Wohnsitz in der Stadt Bamberg Voraussetzung für die Bewerbung.

Der Familienbeirat treffe sich etwa sechsmal im Jahr in den Abendstunden zu einer Vollversammlung und beteilige sich an Aktionen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit. Die inhaltliche Arbeit finde in verschiedenen Arbeitskreisen statt, in denen sich die Mitglieder thematisch mit ihrem Wissen und ihren Ideen einbringen könnten.

Aus allen eingegangenen Bewerbungen erstelle der aktuelle Familienbeirat in einer geheimen Wahl eine Vorschlagsliste, die in den Stadtrat eingebracht wird. Die gewählten Vertretungen würden dann offiziell in den Familienbeirat berufen und starteten im September 2022 mit der Arbeit.

Der Familienbeirat verstehe sich als überparteiliches Sprachrohr für Familien in Bamberg. Er berate den Stadtrat, seine Ausschüsse und sei mit der Stadtverwaltung in Austausch zu allen Angelegenheiten der Familien.

Daneben sei der Familienbeirat Impulsgeber für familienfreundliche Projekte, wie etwa den Familienpass Däumling und treibe die Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren in familienrelevanten Bereichen voran.

Neben zwölf Vertretungen aus Wohlfahrtsverbänden und Institutionen setze sich der Familienbeirat aus zwei Wirtschaftsvertretungen und zehn ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern zusammen.

Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, richtet eine formlose schriftliche Bewerbung (maximal eine Seite) oder eine Sprachnachricht (maximal 5 Minuten) an

das E-Mail-Postfach familienbeirat@stadt.bamberg.de

oder alternativ an die folgende Adresse: Familienbeirat der Stadt Bamberg, Heinrichsdamm 1, 96047 Bamberg.

"Bei der Bewerbung ist anzugeben, ob man sich als Bürgervertretung oder als Wirtschaftsvertretung bewirbt. Die Bewerbungsfrist endet am 25. April 2022. Die eingegangenen Bewerbungen werden den stimmberechtigten Mitgliedern des Familienbeirates zur Ansicht weitergeleitet", heißt es.

Vorschaubild: © Sandy Millar/ Unsplash (Symbolfoto)