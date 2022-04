Zum Ende des Monats wird das Impfzentrum seinen Außenstandort im Foyer der Konzert- und Kongresshalle in Bamberg verlassen. Wie die Stadt Bamberg erklärt, bleibt jedoch das offene Impf-Angebot in der Innenstadt weiterhin erhalten, denn der ehemalige Standort an der Promenade wird wieder bezogen: Ab Freitag, 6. Mai 2022, ist die Außenstelle erneut am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), Promenadenstraße 6a, 96047 Bamberg, zu finden.

Um einen schnelleren Ablauf bei den offenen Impfstunden zu gewährleisten, wird vorab um eine Online-Registrierung unter https://impfzentren.bayern/citizen gebeten.

Damit teilt sich das Impfzentrum, wie bereits in der Vergangenheit, die Räumlichkeiten mit dem Corona Service Center am ZOB. Dort werden weiterhin Corona-Schnelltests angeboten. Das Gebäude liegt direkt gegenüber der zentralen Businsel am ZOB. Es handelt sich um das ehemalige Servicezentrum der Stadtwerke Bamberg.

Öffnungszeiten Impfzentrum am ZOB:

freitags 13 Uhr bis 18 Uhr

samstags 9 Uhr bis 14 Uhr

Die letzte offene Impfstunde im Foyer der Konzert- und Kongresshalle findet am Samstag, 30. April 2022, statt.