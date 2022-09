Die Hunde dürfen zum Abschluss der Freibadsaison auch in diesem Jahr wieder nach Herzenslust in den Becken des Bambados Freibads planschen. Wie die Stadtwerke Bamberg berichten, findet der Hundebadetag am Sonntag, 18. September, von 10 bis 18 Uhr, statt.

Zu beachten ist hierbei, dass der Impfpass des Hundes mit einer gültigen Tollwutimpfung vorliegen muss. Andernfalls ist eine Teilnahme ausgeschlossen.

Der Eintrittspreis für Hunde liegt jeweils bei 2,50 Euro. Ihre Besitzer*innen können kostenfrei passieren.

Ein Teil des Eintritts spenden die Stadtwerke Bamberg dem Tierschutzverein Bamberg e. V./Tierheim Berganza.

Nach dem „tierischen Badevergnügen“ werden die Becken winterfest gemacht, gründlich gereinigt und vor dem Start in den kommenden Sommer mit neuem Wasser gefüllt.

Vorschaubild: © Katrin B. / pixabay.com (Symbolbild)