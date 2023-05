Bamberg: Heute ist Tag der Nachbarn - welche Aktionen noch anstehen

Am heutigen Freitag, 26. Mai ist Tag der Nachbarn!

Wie die Stadt Bamberg erklärt, ist der Tag der Nachbarn eine jährliche Initiative der nebenan.de-Stiftung zur Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders und unterstützt in Deutschland den European Neighbours’ Day. Auch Bamberg nimmt am deutschlandweiten Aktionstag teil und setzt ein Zeichen für eine gute und lebendige Nachbarschaft und gegen Isolation und Anonymität. Hierfür lädt das Stadtteilnetzwerk Bamberg zu verschiedenen Mitmachaktionen in den jeweiligen Stadtteilen ein.

Los ging es mit einem Mitbringfrühstück in der BasKIDhall (9:30 Uhr – 11:00 Uhr). Anschließend bestand die Möglichkeit etwas bei der Glücksfee im Quartiersbüro Bamberg Mitte zu gewinnen (10:00 Uhr – 12:00 Uhr). Am Nachmittag wurde und wird es sportlich bei einem Boccia Turnier im Quartiersbüro Tivolischlösschen (12:30 – 14:00 Uhr) und einem Bewegungszirkel im Ulanenpark (14:00 Uhr – 15:30 Uhr).

Bei einer Bastelaktion im Mehrgenerationenhaus Känguruh (16:00 Uhr – 18:00 Uhr) oder einer Pflanzaktion im Stadtteilzentrum Löwenzahn (17:00 Uhr – 19:00 Uhr) lässt sich der Tag der Nachbarn gemeinsam ausklingen. Wer sich an allen Aktionen beteiligen möchte, hat bei einer Tour durch Stadtteile die wunderbare Möglichkeit die Arbeit der verschiedenen Anlaufstellen in den Quartieren kennenzulernen, sondern begegnet auch Nachbarn und Freunden und schließt im besten Falle neue Bekanntschaften.

Damit auch ältere Bürgerinnen und Bürger und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Möglichkeit haben die Aktionen, die sich auf das Stadtgebiet verteilen, zu besuchen, ist heute die Ausflugsrikscha des Malteser Hilfsdienst im Einsatz. Sie kann bei Interesse noch angefragt werden unter rikscha.bamberg@malteser.org oder Tel. 0151-50510684 (Mobil). Berggebiet und Michelsberg können aus Sicherheitsgründen jedoch leider nicht angefahren werden.

Das Stadtteilnetzwerk freut sich noch auf rege Teilnahme und lädt alle Bambergerinnen und Bamberger ein, die Stadtteiltreffs in der eigenen Nähe und auch in anderen Quartieren kennenzulernen. Alle weitere Initiativen, Vereine oder Akteure der Stadtteilarbeit in Bamberg dürfen sich gerne, mit eigenen Veranstaltungen und Angeboten, dem Tag der Nachbarschaft in Bamberg anschließen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Info

Das Stadtteilnetzwerk ist ein Zusammenschluss von lokalen Einrichtung und Projekten, die in der Quartiersarbeit tätig sind. Aktuell sind neben der Stadt Bamberg fünf Träger im Netzwerk vertreten, welche in Bezug auf Teilhabe, Lebensweltorientierung und Menschenbild die gleichen Werte teilen und Gemeinwesenarbeit für alle Menschen anbieten wollen.