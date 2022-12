Bamberg: Heimbesuche an Weihnachten in Stadt und Landkreis - Corona-Tests weiterhin nötig

Wer an Weihnachten, aber auch an den übrigen Tagen seine Lieben in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken in der Stadt und im Landkreis Bamberg besuchen möchte, muss weiterhin einen negativen Corona-Test vorlegen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Es wird ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test von einer Apotheke oder einer anderen Teststelle benötigt.

Das Gesundheitsamt Bamberg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich durch die jüngste Testverordnung ein paar Änderungen ergeben haben. Kostenfreie Tests gibt es demnach nur noch eingeschränkt. Unter anderem ist die Möglichkeit der Drei-Euro-Zuzahlungstests entfallen. Aber im oben genannten Fall von Besuchen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kann der Test nach wie vor kostenfrei erfolgen. „Der Nachweis, dass man darauf einen Anspruch hat, ist weiterhin durch eine entsprechende Selbstauskunft möglich“, erklärt Dr. Susanne Nick, die Leiterin des Gesundheitsamtes.

Laut der noch bis zum 28. Februar gültigen Verordnung haben folgende Personen einen Anspruch auf einen kostenfreien Test: