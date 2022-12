Bamberg: "Größtes musikalisches Projekt" - Universitätsmusik führt Ausnahmewerk auf

Die Bamberger Universitätsmusik bringt am Sonntag, 15. Januar 2023, um 17 Uhr ihr bislang größtes musikalisches Projekt in der Konzerthalle zur Aufführung. Wie die Pressestelle der Universität Bamberg berichtet, stehe Gustav Mahlers monumentale Zweite Symphonie auf dem Programm. Die Symphonie sei in jeder Hinsicht ein Ausnahmewerk.

Sie kreise um die großen metaphysischen Sinnfragen: „Warum hast du gelebt? Warum hast du gelitten? Ist das alles nur ein großer, furchtbarer Spaß? Wir müssen diese Fragen in irgendeiner Weise lösen, wenn wir weiter leben sollen.“ – so der Komponist.

Gleich zu Beginn wird die existenzielle Dimension des Werkes in einer „Totenfeier“ verklanglicht. Die folgenden Werksätze besingen die Schönheit des Lebens und der Natur, ehe der Finalsatz schließlich die Apotheose der Symphonie herbeiführt. Auch als „Auferstehungssymphonie“ im überkonfessionellen Sinne bezeichnet, ist die Komposition ganz Ausdruck von Mahlers existenziellem Ringen, was sich in ihrer Form und überwältigenden Klanglichkeit nachvollziehen lässt.

Neben dem maximal besetzten Orchester und einem zusätzlichen Fernorchester wirken zwei Gesangssolistinnen und ein großer Chor mit. Das Werk bündelt also alle Kräfte der Bamberger Universitätsmusik. Unter der künstlerischen Leitung von Universitätsmusikdirektor Wilhelm Schmidts schließen sich über 200 Mitwirkende im Chor und Orchester der Universität Bamberg zu einem beeindruckenden Klangkörper zusammen. Verstärkt wird der Universitätschor dabei von dem Vocalensemble Würzburg. Die Solopartien übernehmen die vielfach ausgezeichneten Sängerinnen Anna Nesyba (Sopran) und Marion Eckstein (Alt).

Karten für das Semesterschlusskonzert sind zu 25€/20€/15€ (ermäßigt 20€/15€/10€) beim BVD-Ticketservice in der Langen Straße 39 und am Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik, An der Weberei 5, erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.uni-bamberg.de/konzerte