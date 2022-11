Bamberg: Geschenkeladen "PeBo's Ideenreich" vor Schließung

Krisen machen zu schaffen: "Das ganze Jahr war schlimm"

Trotz vieler Bemühungen und Werbung: "Es lohnt sich nicht"

"Es lohnt sich nicht" Großer Ausverkauf: Der letzte Tag ist Weihnachten

In der Oberen Königsstraße muss der Geschenkeladen "PeBo's Ideenreich" seine Türen zum Jahresende schließen. Corona und die Wirtschaftskrise machten dem Laden so schwer zu schaffen, sodass Inhaberin Petra Bonacker die Reißleine ziehen musste. Im Gespräch mit inFranken.de verrät sie weitere Gründe, warum der Laden letztendlich gescheitert ist.

"Es kommt keiner mehr": Geschenkeladen in Bamberg muss schließen

Der kleine Geschenkeladen steht vor allem für Nachhaltigkeit. "Alles ist selbst- und handgemacht. Wir verkaufen vor allem regionale Produkte", erklärt Bonacker. So stehen vor allem Kleidung, Kissen, Seife, Wachstücher und (Hand-) Taschen in den Regalen. Doch es kauft keiner mehr ein. "Die meisten geben in diesen Zeiten ihr Geld einfach für andere Sachen aus und sparen lieber. Wir verkaufen ja nichts Lebensnotwendiges, sondern kleine Nettigkeiten", so die Inhaberin weiter.

Neben der Wirtschaftskrise sind demzufolge auch die Kunden in diesem Jahr weggeblieben. "Sie kommen einfach nicht mehr, wir werden nicht besucht", erklärt die Inhaberin. Mit der Corona-Pandemie fing demzufolge alles an. "Es war ein schleichender Prozess, irgendwann sind die Leute nicht mehr gekommen", berichtet sie. Hinzu kam auch der Krieg. "Das ganze Jahr war schlimm, unsere Einbußen wurden immer schwerer". So entschied sie sich im September, den Laden zu schließen.

Auch der Wegfall der Touristen während der Corona-Zeit führte zur endgültigen Entscheidung. "Die Stadt Bamberg lebt von den Touristen". Auch die Angebote waren vor den Krisen lukrativer für den Laden und die Kundschaft. "Vor Corona gabs dann mal einen verkaufsoffenen Sonntag und andere Events, die gibt es fast gar nicht mehr", erklärt sie. Insgesamt "lohnt es sich nicht mehr für mich".

Zur Schließung des Geschenkeladens: Großer Ausverkauf mit reduzierten Sachen

2018 hatte sie "PeBo's Ideenreich" eröffnet. "Da war der Andrang auf den Laden noch groß, die Nachfrage auch", berichtet sie. Während der Corona-Pandemie hatte sie ein Click and Collect und einen Online-Shop eingerichtet, dies habe aber nicht ausgereicht. "Das war ein Witz", erklärt sie.

So verliert Bamberg einen weiteren Laden. "Leider klappt es trotz vieler Bemühungen und Werbungen nicht mehr", sagt sie. Doch vorher gibt es noch einen großen Ausverkauf. "Am 24. Dezember haben wir das letzte Mal offen". Bis dahin wären viele Sachen "reduziert abzukaufen", wie Bonacker erklärt.

Doch ganz aufhören wird die Inhaberin nicht. "Den Online-Shop betreibe ich weiterhin nebenberuflich". Dort verkauft sie auch ihre eigenen, selbstgenähten Taschen "Happy Bags", mit denen sie auch auf Messen geht und dort vertreibt. "Ich bin ab sofort nur noch Herstellerin".