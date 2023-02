Bamberg: Sechs Wochen altes Geschäft "Sweet Home Dreams" macht überrschend zu

"Er wollte es eigentlich übernehmen" 20-jähriger Sohn sollte Laden ursprünglich schmeißen

20-jähriger sollte Ehemann springt ein und gibt Urlaub auf: "Haben es zweigleisig versucht"

springt ein und "Haben es Nun wird ein Nachfolger gesucht: Objekt zu vermieten - "Unser ganzes Erwirtschaftetes fließt da rein"

Der Bamberger Laden "Sweet Home Dreams" in der Keßlerstraße hat nach wenigen Wochen in Betrieb bereits wieder schließen müssen. Erst im Dezember 2022 hatten die Betreiber das Geschäft mit Dekoartikeln und abgepackten Lebensmitteln eröffnet. Auch fränkische Produkte wurden im Geschäft angeboten. Ivonne van Hueth, die zugleich das angrenzende Restaurant "Ivi's Veggie and Coffee Dreams" betreibt, erklärt inFranken.de die Hintergründe der überaus schnellen Schließung.

Bamberger Geschäft macht kurz nach Eröffnung zu: Sohn sollte übernehmen - Ehemann "opfert" Urlaub

"Ich glaube, wir sind ungefähr seit sechs Wochen dabei", erklärt van Hueth. Doch nun hängt ein Zettel in der Scheibe mit "zu vermieten". Eigentlich wollte unser Sohn das Geschäft übernehmen", berichtet sie. "Man muss sagen, er ist erst 20. Aber er hat uns mitgeteilt, dass er sich doch anders orientieren möchte", wie die Inhaberin erklärt. Die Folge: "Da hatten wir dann auf einmal personaltechnische Probleme. Wenn es in der Familie geblieben wäre, wäre das ein anderer Hintergrund".

Denn die Inhaberin betreibt nebenher auch noch das Restaurant "Ivi's Veggie and Coffee Dreams". inFranken.de berichtete im vergangenen Jahr schon darüber: "Wir waren überwältigt": Bamberger Restaurant erlebt Ansturm bei Neueröffnung. Doch zwei Geschäfte mit vollem Personal auszustatten, "ist einfach nicht machbar", so van Hueth.

Die Familie hatte genau dies für kurze Zeit sogar probiert. "Wir haben es auch zweigleisig versucht". Ehemann van Hueth hatte demnach "seinen Urlaub geopfert", um im Geschäft auszuhelfen. Dies sei jedoch allenfalls eine kurzfristige Maßnahme gewesen. "Das wäre auf Dauer gar nicht möglich gewesen. Da gehört mehr dazu".

"Denke, dass es gelaufen ist": Bamberger Betreiberin muss Geschäft schließen - Nachfolger gesucht

Nun versuchen die Inhaber, das Mietobjekt wieder weiterzuvermitteln. "Es war schon die ein oder andere Person da. Aber bisher hat sich noch nichts Richtiges ergeben". Ein ähnliches Geschäft, wie sie betrieben haben, würde sich dafür wieder anbieten. "Wir würden das Inventar für eine kleine Ablösesumme mit abgeben. Es würde auch Sinn machen, wenn wieder ein Einzelhandel reinkommt. Alles hier ist dafür konzipiert", so van Hueth.

Der Laden werde wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr öffnen. "Ich denke, dass es gelaufen ist. Das Restaurant und den Laden zu führen, sodass sie beide wirtschaftlich und gewinnbringend sind, ist eine große Herausforderung". Denn ein paar wirtschaftliche "Scherben" gibt es ihr zufolge nach der Schließung. "Alles, was wir gerade erwirtschaften, fließt in unser stillgelegtes Objekt".