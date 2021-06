Statt Hotelbesuch JVA-Aufenthalt in Bamberg: Die Polizeiinspektion Bamberg Stadt wurde am Samstagabend (05.06.2021), gegen 21.27 Uhr, eigentlich nur von einem Hotel im Bamberger Norden zu einem Routineeingriff herbestellt. Dies berichtet die Polizeiinspektion in einem Pressebericht.

Grund für den Einsatz: Es gab Probleme mit einem weiblichen Hotelgast. Die Frau hätte zwar an dem Vortag für ihr Zimmer bezahlt, war jedoch nicht bereit für den Samstag und die weitere Nutzung zu zahlen.

Bamberg: Hotelgast wird in JVA eingewiesen

Nachdem die Polizei die Personalien der Frau aufgenommen hatte, stellte sich heraus, dass die junge Frau noch einen Haftbefehl offen hatte. Da sie diesen nicht bezahlen konnte, wurde die Frau von den Beamten direkt in die JVA Bamberg gebracht.

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag musste die Polizei Bamberg zu einem weiteren Einsatz ausrücken: Auf der Unteren Brücke in Bamberg sollen bis zu 30 Personen in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein.