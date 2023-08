Erst vor kurzem war die teilweile Durchfahrt auf dem Fluss für Wassersportler*innen wieder freigegeben worden. Die aktuellen starken Regenfälle machen es jedoch notwendig, den Bereich unter der Franz-Fischer-Brücke zu sperren, wie die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung erklärt.

Die momentane Situation machen eine temporäre Sperrung für Wassersportler*innen aus Sicherheitsgründen unausweichlich, wie Bamberg Service mitteilt. Sie gilt ab Mittwoch, 30. August 2023, 12 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 8. September 2023, 12 Uhr.

Grund für das Durchfahrtsverbot auf der Regnitz sind die Strömungsverhältnisse des Fließgewässers, die sich wegen der Regenfälle der vergangenen Tage verschärft haben, in Kombination mit der Brückenbaustelle. Die Sanierung der Franz-Fischer-Brücke ist in vollem Gange und das Baufeld liegt in Teilen auch im Flussbett.