Eine junge Frau hat in der Nacht auf Sonntag (19. Februar 2023) einen Verkehrsunfall in Bamberg verursacht, der daraufhin "einen erheblichen Personal- und Materialaufwand" erforderte, wie die Feuerwehr Bamberg berichtet. Laut Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt fuhr sie um 3.10 Uhr auf dem Berliner Ring von Strullendorf kommend mit ihrem Auto in Fahrrichtung Hallstadt.

An der Kreuzung zur Moosstraße kam sie allerdings aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen die Fußgängerampel. Das Auto wurde nach links auf die Mittelinsel geschleudert und blieb dort nach etwa 50 Metern stehen.

Unfall auf Berliner Ring in Bamberg schränkt Verkehr ein - 30 Feuerwehrkräfte erneut angefordert

Die Frau hinterließ in den Worten der Feuerwehr "ein Trümmerfeld". Betriebsmittel liefen aus und am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, so die Polizei. Die Feuerwehr beseitigte herumliegende Fahrzeugteile und sicherte bis zum Eintreffen einer Spezialfirma zur Ölspurbeseitigung die Einsatzstelle ab. Eine nicht unerhebliche Folge für den Verkehr: Die Ampelanlage an der Moosstraße fiel durch den Verkehrsunfall vollständig aus.

So wurden rund 30 Feuerwehrkräfte für etwa drei Stunden erneut zu Hilfe gerufen. "Um das Gefahrenpotenzial möglichst gering zu halten, entschied man sich bei der Polizei letztendlich doch für eine Diagonalsperre der Kreuzung." Hierbei können keine Fahrzeuge links abbiegen oder die Fahrspuren queren.

"Es mussten mehrere Dutzend Verkehrszeichen, Warnbaken und Pfosten mit Standfüßen auf zwei Lkw verladen und zur Einsatzstelle verbracht werden", um sie dort aufzustellen, schreibt die Feuerwehr. Auch Fußgänger können an dieser Stelle nicht mehr passieren, bis die Lichtzeichenanlage wieder instand gesetzt ist.

