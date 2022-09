Feuer in Bamberger Mehrfamilienhaus: In der Mohrenstraße in Bamberg ist am frühen Sonntagmorgen (18. September) gegen 3.45 Uhr ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Nachfrage mitteilte, brach der Brand im Keller des Gebäudes aus.

Die 30 Bewohner*innen des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von Gegenständen aus, die in dem Keller gelagert wurden.

Kripo ermittelt nach Brand in Bamberger Mehrfamilienhaus

Zur genauen Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei Bamberg. Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Bewohner*innen des Hauses konnten vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und mussten anderweitig unterkommen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild