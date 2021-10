Pünktlich zum Start in das neue Studienjahr hat die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) am Freitag (08. Oktober 2021) ihren neuen Campus in der Minna-Neuburger-Straße 3 offiziell eröffnet. Wie die Pressestelle der FHM mitteilt, begrüßten die Rektorin der FHM, Prof. Anne Dreier, der Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, Andreas Starke, der Wissenschaftliche Leiter der FHM Bamberg, Prof. Dr. Konstantions Karanikas und die FHM Studierenden-Vertreterin Pia Lipp in feierlichem Rahmen rund 70 geladene Gäste, darunter auch Staatsministerin Melanie Huml.

Im Vorfeld der Veranstaltung fand die offizielle Immatrikulationsfeier statt: Die FHM begrüßte in diesem Studienjahr 180 neue Studierende in Bamberg. Neben den klassischen Studiengängen wie Psychologie starten der B.A. Medical Sports & Health Management und die beiden dualen Programme B.A. Ergotherapie und B.Sc. Physiotherapie, die in Kooperation mit den Berufskollegs Bad Säckingen durchgeführt werden. Ebenfalls stark vertreten ist der Bereich Pädagogik & Soziales mit dem B.A. Heil- und Inklusionspädagogik sowie dem B.A. Sozialpädagogik & Management. Erstmalig startet außerdem eine Studiengruppe im trialen Studiengang Handwerksmanagement, der in Kooperation mit der Handwerkskammer für Oberfranken durchgeführt wird.

Den Studierenden stehen 13 Vorlesungsräume, zwei Physiotherapieräume, der Media-Campus, ein sportmedizinischer Diagnoseraum, ein Virtual-Reality-Labor, eine Sportwerkstatt und mehrere Konferenzräume zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung.

Oberbürgermeister Andreas Starke sagte in seiner Ansprache: „Der Standort Bamberg wächst, deshalb ist für uns das Thema Bildung besonders wichtig. Wir freuen uns, dass die FHM sich seit ihrem Start in Bamberg im Jahr 2013 weiterentwickelt hat und nun von der Pestalozzistraße in die Minna-Neuburger-Straße gezogen ist. Besonders hervorzuheben für Bamberg ist der Schwerpunkt der FHM im Gesundheitsbereich.“