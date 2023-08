Weil er unberechtigterweise Corona-Hilfen in Höhe von mehreren Tausend Euro kassiert hat, muss der frühere Schriftführer und Digitalbeauftragter des Bamberger CSU-Ortsverbands Wunderburg/Gereuth, Stefan Düring, hinter Gitter. "Er ist am 11.8. verhaftet worden", berichtet die stellvertretende Pressesprecherin des Amtsgerichts Hof am Donnerstag (24. August 2023) im Gespräch mit inFranken.de. Der Ex-Funktionär der Christsozialen sitzt seitdem im Gefängnis.

Nach Angaben der Sprecherin war Düring zuvor zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Diese setze sich aus zwei verschiedenen Vergehen zusammen. Schuldig gesprochen wurde der Angeklagte demnach zum einen wegen Subventionsbetrugs in Verbindungen mit staatlichen Corona-Hilfen. Im Strafmaß berücksichtigt worden sei zudem ein Urteil des Amtsgerichts Bamberg vom Juni 2022 aufgrund von Beleidigung.

Bamberg/Hof: Früherer CSU-Digitalbeauftragter zu zehn Monaten Haft verurteilt - wegen Betrug und Beleidigung

Laut der Gerichtssprecherin hatte sich der Bamberger Ex-CSU-Funktionär unberechtigt Corona-Hilfen in Höhe von insgesamt 9000 Euro auszahlen lassen. Düring erschlich sich demzufolge in zwei Fällen staatliche Überbrückungsgelder zu jeweils 4500 Euro. Hinzu komme ein weiterer Fall versuchten Betruges. "Die Gesamtfreiheitsstrafe beträgt zehn Monate", wie die stellvertretende Pressesprecherin des Amtsgerichts Hof inFranken.de mitteilt.

Nach umstrittenen Äußerungen - unter anderem zu Migration und gegenüber Grünen-Politikerinnen - war Düring zuvor auch innerhalb seiner eigenen Partei immer mehr unter Druck geraten - ehe der CSU-Funktionär in diesem Frühjahr schließlich selbst die Reißleine zog. "Der OV Wunderburg/Gereuth gibt bekannt, dass Stefan Düring auf der heutigen Vorstandssitzung von seinen Ämtern als Schriftführer und Digitalbeauftragter mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist", verkündete der Bamberger CSU-Ortsverband am 27. April 2023 in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite.

Der Bamberger Maxplatz erstrahlt unterdessen seit Kurzem in neuem Glanz - unser Video zeigt die deutlichen Veränderungen. Weitere Nachrichten aus Bamberg gibt es in unserem Lokalressort.