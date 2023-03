Bamberg: Erzbistum trauert um Monsignore Wolfgang Witzgall - "er hatte immer ein offenes Ohr"

Das Erzbistum Bamberg trauert um den früheren Domvikar, Pilger- und Männerseelsorger sowie Direktor der Bildungshäuser Vierzehnheiligen, Monsignore Wolfgang Witzgall. Er starb am Mittwoch (22. März) im Alter von 76 Jahren in Lichtenfels, wie das Erzbischöfliche Ordinariat Bamberg mitteilt.

Diözesanadministrator Weihbischof Herwig Gössl würdigte den Verstorbenen als volksnahen Seelsorger: „Er hatte immer ein offenes Ohr und ein weites Herz. Besonders als geistlichen Begleiter von Wallfahrten zum Beispiel nach Lourdes, Fatima oder Altötting werden die Menschen ihn in guter Erinnerung behalten.“ Aber auch als Militärpfarrer und Direktor der diözesanen Bildungshäuser in Vierzehnheilgen habe er bleibende Spuren hinterlassen.

Witzgall wurde am 31. Mai 1946 in Schneckenlohe im Landkreis Kronach geboren und am 25. Juni 1972 zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit in Scheßlitz, wo er auch Dekanatsjugendseelsorger war, wurde er 1977 Kaplan in der Pfarrei Nürnberg St. Martin. Von 1981 bis 1992 war er Militärpfarrer in Hammelburg. Am 1. Mai 1992 wurde er Direktor der Bildungshäuser Vierzehnheiligen und auch Domvikar. 1999 wurde er Männerseelsorger der Erzdiözese Bamberg.

2001 verlieh Papst Johannes Paul II. ihm den Titel des Päpstlichen Kaplans (Monsignore). Zusätzlich wurde er 2012 Diözesanpilgerseelsorger. Auch nach dem Eintritt in den Ruhestand 2017 blieb er Diözesanpräses der Männerseelsorge und half in der Seelsorge seiner Heimatpfarrei mit.

Seinen Ruhestand verbrachte er in seinem Geburts- und Heimatort Schneckenlohe. Im vergangenen Juni hatte Witzgall in Marktgraitz und Schneckenlohe sein goldenes Priesterjubiläum gefeiert.

Das Requiem mit anschließender Beisetzung findet statt am Freitag, 31. März 2023, um 13 Uhr in der Filialkirche Schneckenlohe St. Otto.