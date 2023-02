Neuer Kiosk „Onkel Max“ in Bamberg – der erste „Späti“ der Stadt?

Nach langer Zeit des Wartens hat in Bamberg nun der neue Kiosk "Onkel Max" eröffnet. Der kleine Laden in der Zwerggasse 3 mitten in der Innenstadt am Maxplatz gleicht vom Konzept her dem eines sogenannten "Spätis", einer Spätverkaufsstelle. "Heute haben wir zum ersten Mal aufgemacht", erklärt Betreiberin Anne Bremer am Montag (6. Februar 2023) im Gespräch mit inFranken.de. "Es ist super, wir freuen uns total. Das wird ein großer Mehrwert für die Nachbarschaft."

Kiosk "Onkel Max" in Bamberg neu eröffnet: Das wird geboten

Der neue Kiosk "Onkel Max" hält für seine Kund*innen einiges bereit: Es gibt gekühlte Getränke, verschiedene Lebensmittel, die von Snacks über Produkte des alltäglichen Bedarfs wie Mehl oder Zucker bis hin zu Tiefkühlprodukten reichen. Auch Tabakwaren sowie eine DHL-Paketstation hält der Kiosk bereit. "Demnächst kommen auch noch viele US-Süßigkeiten dazu", erklärt Bremer. Im Laufe der Zeit sollen sich die Regale außerdem mit regionalen Produkten füllen: "Kaffee, Honig und Leberkäse" seien beispielsweise im Gespräch.

Das Konzept des "Spätis" sieht eigentlich Öffnungszeiten vor, die über die eines regulären Supermarkts hinausgehen. Für den Kiosk „Onkel Max“ sei dies aktuell "in Arbeit: Es ist gerade in Bayern nur schwierig, das durchzukriegen", erklärt Bremer. Durch das bayerische Ladenschlussgesetz sind die Öffnungszeiten gesetzlich auf 6 Uhr bis 20 Uhr begrenzt. "Es wäre aber toll, in der Stadt eine Anlaufstelle zu haben, an der man auch nach 20 Uhr noch etwas bekommt. Aktuell muss man dafür abends ins Auto steigen, um eine Tankstelle zu erreichen." Wie die Chancen stehen, längere Öffnungszeiten im Kiosk "Onkel Max" umzusetzen, sei schwer zu sagen, erklärt Bremer.

"Wir befinden uns aktuell im Austausch mit dem Bürgermeister und der Stadt." Das Interesse sei jedoch da und in anderen Städten wie Erlangen seien bereits Beispiele vorhanden, dass auch in Bayern ein „Späti“ machbar ist. Nicht nur Bremer selbst hoffe auf einen positiven Bescheid: "Wir kriegen so viel Feedback durch die Bank weg, dass die Leute sich das wünschen. Das wäre wirklich ein absoluter Mehrwert für die Stadt und die Leute hier." Bis dahin habe der neue Kiosk entsprechend der gesetzlichen Regelung montags bis samstags von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

