Jede Menge junge Feiernde zog es am Samstag zum Rathaus am Maxplatz, um ausgelassen und friedlich Party zu machen. Das berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Es war die Mischung aus "besonderer Atmosphäre", leckeren Drinks und feinem Essen sowie einem DJ, der sein Handwerk versteht: Die Hits, die DJ Squix aufgelegt hat, zogen am Samstag das junge Publikum wie ein Magnet in den idyllischen Rathaus-Innenhof am Maxplatz. Schnell nach Beginn der Party um 18 Uhr füllte sich die Fläche vor dem DJ-Pult – bis gegen 21 Uhr erstmals ein Einlassstopp verhängt werden musste. 500 Feiernde durften in den Innenhof, in dem ausgelassen bis Mitternacht getanzt wurde. Mit Cocktails, Longdrinks, Bier, Wein und Sandwiches versorgten die Bamberger Gastronomen des Plattenladens, des Ahörnla und von Karl Anton die Party-Menge.

Auch die Stadtspitze um Oberbürgermeister Andreas Starke, Zweiten Bürgermeister Jonas Glüsenkamp und Dritten Bürgermeister Wolfgang Metzner mischte sich unter die Feiernden und zeigte, dass ihr die Öffnung des Rathauses für die Jugend ein besonderes Anliegen ist. „Es ist gelungen, den Innenhof einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So muss es sein: Keine Berührungsängste, offene Türen und eine gute Kommunikation“, lautet das Fazit von OB Starke. Bürgermeister Glüsenkamp ergänzt: „Ich freue mich, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde von den jungen Menschen in der Stadt. Der Ort im Rathaus-Innenhof ist gut geeignet für ein solches Format. Vielleicht gibt es ja die Chance auf eine Wiederholung.“ Stimmen für eine Neuauflage gab es auch immer wieder aus den Reihen der Feiernden zu hören.

Die Rathaus-Party hat die Stadt Bamberg in Kooperation mit der Jungen Initiative Bamberg, Stadtmarketing und dem studentischen Verein USI e.V. veranstaltet.