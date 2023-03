Zu drei Unfällen ist es im Laufe des Freitags (10. März 2023) in Bamberg gekommen: Es gab mehrere Verletzte und Sachschäden, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Samstag berichtet.

Am Freitagmorgen hielt ein Linienbus zunächst an einer Bushaltestelle in der Starkenfeldstraße mit eingeschaltetem Warnblinklicht an. Dies missachtete ein 14-jähriger Mountainbikefahrer jedoch, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war und touchiert einen 31 Jahre alten Mann, der gerade aus dem Bus ausgestiegen war. Der Mann stürzte und brach sich vermutlich den Unterarm.

Mehrere Unfälle in Bamberg: Autofahrerin übersieht Radfahrerin am Berliner Ring

Zu einem weiteren Radunfall kam es gegen 7.45 Uhr: Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen von der Zollnerstraße nach links auf den Berliner Ring eine in gleiche Richtung fahrende Radfahrerin, die bei Grün auf dem linken Radweg unterwegs war. Diese stürzte und verletzte sich an der Schulter. Die Autofahrerin fuhr vor Schreck noch auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit einer Laterne. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro, den Schaden an der Laterne beziffert die Polizei mit etwa 500 Euro.

Am Nachmittag übersah ein rechtsabbiegender Autofahrer gegen 15 Uhr zudem einen 51-jährigen Radler. Der Radfahrer war in der Luitpoldstraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Oberen Königstraße wollte er diese überqueren und wurde von dem abbiegenden 43-Jährigen erfasst. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen am linken Knöchel zu. Am Auto entstand Schaden in Höhe von 180 Euro, am Rad in Höhe von circa 20 Euro.

