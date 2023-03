Ein Fahrzeugbrand hat sich am Donnerstagmittag (9. März 2023) in einer Garage in der Gartenstraße in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) ereignet. Das teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Land mit.

Der Fahrzeughalter konnte das Auto noch zusammen mit seinem Nachbarn aus der Garage schieben. Der Wagen brannte aber dennoch - trotz der hinzugerufenen Feuerwehr - vollständig aus.

Zapfendorf: Wegen technischen Defekts - Fahrzeug brennt vollständig aus

Der Besitzer des Fahrzeugs und dessen Nachbar erlitten beide Rauchgasvergiftungen.

Die Ursache für den Brand dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein.

