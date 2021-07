Große Freude in der Klasse 4a der Bamberger Rupprechtschule: Die Mädchen und Jungen wurden bei der diesjährigen Fahrradprüfung als Bambergs beste Klasse ausgezeichnet. Lediglich 1,66 Fehler pro Kind wurden gezählt und damit so wenige wie bei keiner anderen Bamberger Schulklasse. Der 2. Platz ging an die Klasse 4b der Gangolfschule mit einem Fehlerschnitt von 2,35. Dritter Sieger wurde die 4. Klasse der von-Lerchenfeld-Schule (Fehlerschnitt 2,75). Das teilt die Stadt Bamberg mit.

Mobilitätsreferent Jonas Glüsenkamp (Grüne) kam zur Ehrungsfeier mit den Verkehrserziehern der Bamberger Polizei selbst in die Rupprechtschule und gratulierte zu dieser Leistung. Als Belohnung bekamen die Schülerinnen und Schüler einen goldenen Siegerpokal für die Klasse sowie jeweils eine Freikarte für das Bambados.

„Nachdem letztes Jahr die Ehrung leider wegen Corona ausfallen musste, ist es somit eine Premiere für mich, worüber ich mich sehr freue, da ich selbst sehr gerne Rad fahre“, erklärte Jonas Glüsenkamp den Viertklässlern der siegreichen Rupprechtschule. Zugleich wies er darauf hin, dass manchmal die Erwachsenen nicht die besten Vorbilder seien. Daher sein Appell: Verhaltet euch so, wie ihr es gelernt habt. Fahrt mit Vorsicht und vorausschauend Fahrrad!“ Sehr wichtig sei es dabei auch, immer den Fahrradhelm aufzusetzen, um möglichst gut geschützt zu sein. Abschließend wünschte er allen „stets eine gute und sichere Fahrt mit euren Fahrrädern!“