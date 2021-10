Club- und Discotheken-Öffnungen in Bamberg : Corona-Lockerungen greifen ab Freitag (1. Oktober 2021)

: Corona-Lockerungen greifen Bamberger Nachtclub-Besitzer skeptisch gegenüber Lockerungen: "Das ist schon auch super lächerlich"

gegenüber Lockerungen: "Das ist schon auch super lächerlich" Trotzdem herrscht Euphorie - Plattenladen, Mojow, Live-Club und Ludwig : Clubbetreiber pochen auf Öffnung

: Clubbetreiber pochen auf Öffnung "Wir warten noch auf die genauen Auflagen" - Situation für Clubbetreiber*innen immer noch unklar

Bamberg: Mit den neuen Corona-Lockerungen soll es auch Bars, Clubs und Discotheken bald wieder möglich sein, zu öffnen. Die Bamberger Nachtclubszene erwartet die Öffnungen mit Freude, aber auch einer gewissen Skepsis: "Die Auflagen sind immer noch nicht ganz klar. Wir warten jede Minute darauf, dass endlich noch etwas Konkretes kommt", erklärt Plattenladen-Chef Roland Krefft.

Corona-Lockerungen für Clubs in Bayern: Bamberger Betreiber - "Ein bisschen 'hoppla di hop'!"

Fest steht bisher nur: Ab Freitag (1. Oktober 2021) darf in bayerischen Clubs und Discotheken wieder getanzt werden. Ohne Abstand und Maske können die Gäste dann wieder das Tanzbein schwingen, dafür gilt eine verschärfte 3G-Regel: Einlass bekommen nur Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem negativen PCR-Test. Ein Schnelltest reicht also nicht aus. Die Corona-Lockerungen im Detail gibt es auf inFranken.de mit allen wichtigen Informationen rund um Clubs, Discotheken, Bordelle, Volksfeste und Weihnachtsmärkte sowie die Maskenpflicht im Unterricht.

"Das ist schon auch super lächerlich", hält Krefft zu den neuen Lockerungen fest. "Heute wird das beschlossen und das gilt dann ab morgen Nacht? Das ist ein bisschen 'hoppla di hop'." Der Plattenladen sei zwar schon länger wieder geöffnet, habe sich aber auf Service-Konzepte konzentriert': "Die Rückkehr zum Tanzbetrieb werden wir die nächsten zwei bis drei Wochen umsetzen und dann langsam wieder in die Normalität zurückkehren. Da müssen Sachen geklärt werden, die eben nicht von heute bis morgen ablaufen können."

Auch die Discothek Mojow in Bamberg werde noch eine Woche Vorlauf brauchen, weiß Krefft. "Zum 8. Oktober wird dann auch das Mojow wieder öffnen können." Anders sieht es im Live-Club aus: Auf Facebook verkündet der Tanzclub von seiner Öffnung pünktlich zum Freitag (1. Oktober 2021): "Juhu, wir dürfen öffnen!" Auch das Ludwig Bamberg ist euphorisch: "Nach mehr als 18 langen Monaten hat das Warten ein Ende!" Am Samstag (2. Oktober 2021) öffnet auch das Ludwig in der Franz-Ludwig-Straße in Bamberg wieder seine Türen. Eine Rückkehr in das "normale Nachtleben" lässt auch Skeptiker Krefft nicht kalt: "Ich freue mich schon auch auf den Restart des Nachtlebens - man hat die letzten Jahre ja auch einfach genug mitgemacht!"