Das Cinestar-Kino in Bamberg im Atrium soll schließen: Wie die Gewerkschaft Verdi verkündet, stünden 40 Angestellte nun "vor dem beruflichen Aus." Vergangene Woche habe der Betriebsrat des Bamberger Kinos von der geplanten Schließung erfahren. Die Geschäftsführung beabsichtige demnach nicht, den Spielbetrieb am Standort Bamberg weiterzuführen, so Verdi. Angesichts der fortschreitenden Baumaßnahmen des Atriums in Bamberg sei die Zukunft des Cinestar-Kinos eigentlich optimistisch eingeschätzt worden.

Die Corona-Lockerungen hätten auch das Cinestar betroffen, "doch daraus wird nichts", statuiert Verdi. "Das ist extrem bedauerlich", wird Betriebsratsvorsitzender Niklas Döbler zitiert. "Auch wenn die meisten Kolleg:innen noch studieren und auf 450 Euro-Basis angestellt sind, werden hier berufliche Existenzen zerstört." Andere Kollegen seien schon seit der Eröffnung im Jahr 2001 dabei.

Cinestar-Kino in Bamberg soll schließen: Verdi erhebt Vorwürfe gegen Geschäftsleitung

Wie Verdi mitteilt, habe die Geschäftsleitung den Betriebsrat erst informiert, als diese Entscheidungen schon gefällt gewesen seien. Die Gewerkschaft nennt das nach eigener Einschätzung "einen klaren Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz". Nun seien ein Interessensausgleich und Sozialplan fällig, der der "Leidenschaft unserer Kolleg:innen und ihrem beispiellosen Einsatz für das Kino Rechnung tragen" müsse. Sozialverträgliche Lösungen müssten her, so Döbler. "Die Geschäftsführung muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter angesichts der schwierigen Situation bestmöglich aufgefangen werden." Außerdem dürften für sie keine Nachteile entstehen.

Neben dem Verlust von Arbeitsplätzen sei die Schließung des Cinestar in Bamberg auch ein "kultureller Verlust", heißt es in der Mitteilung. Das einzige Multiplexkino des Landkreises habe pro Tag mehrere tausend Menschen unterhalten können. Stadt und Landkreis müssten nun, so die Gewerkschaft, Anstrengungen unternehmen, wie das kulturelle Angebot Bambergs weiter aufrechterhalten werden könne. Von offizieller Cinestar-Seite aus gab es auf Anfrage von inFranken.de bisher keine Bestätigung der Schließung.

Dafür äußerte sich Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer schriftlichen Mitteilung. Er verspricht, sich "unverzüglich an die Konzernleitung in Lübeck" zu wenden, "in der Hoffnung, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Das wäre mein Wunsch für die betroffenen Beschäftigten wie auch für alle Leinwandfans". Starke spricht von einer "schlechten Nachricht". Bamberg habe "eine große Kinotradition, und wir brauchen ein qualifiziertes und reichhaltiges Angebot".

