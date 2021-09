Bamberg vor 49 Minuten

Gastronomie-Neueröffnung

"Es wird cool": Frankenstübla-Nachfolger will Traditionskneipe völlig umkrempeln

In Bamberg schließt die Traditionskneipe "Frankenstübla" in der Frauenstraße nach 24 Jahren. Doch ein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Und der will mit einem "komplett neuen Konzept" überzeugen, verrät er inFranken.de.