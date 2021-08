Bamberg: Traditionskneipe "Frankenstübla" muss nach 24 Jahren schließen

"Vertrag wurde nicht verlängert": Wirt muss Sportsbar bis Ende September räumen

Unstimmigkeiten mit Hausbesitzer: "Dem passt meine Nase nicht"

"Dem passt meine Nase nicht" Neue Gaststätte nicht ausgeschlossen: Betreiber sucht nach passendem Pachtobjekt

Das Bamberger "Frankenstübla" muss nach 24 Jahren schließen - Aus für Traditionskneipe: Das "Frankenstübla" in der Frauenstraße in der Bamberger Altstadt wird Ende September für immer seine Türen schließen. Das hat Gastwirt Fritz Walter im Gespräch mit inFranken.de bestätigt. Walter betreibt die Traditionskneipe bereits seit 1997, schon zuvor gab es hier eine Weinstube. Hintergrund für die Schließung sind laut dem Betreiber Unstimmigkeiten mit dem Hausbesitzer. Daher sei der Pachtvertrag nicht verlängert worden.

Bamberger Traditionskneipe schließt nach 24 Jahren: "Dem gefällt meine Nase nicht"

Er selbst habe die Kneipe 1997 übernommen und zuvor grundlegend saniert, hält Walter fest. 2007 sei das Haus dann von einem neuen Besitzer gekauft worden. "Schon damals sollte ich raus, aber wir haben uns dann doch geeinigt. 2013 habe ich dann viel Geld reingesteckt und nochmal richtig umgebaut", erzählt der 61-Jährige.

Doch dann habe er vor einigen Monaten einen Brief seines Vermieters erhalten. "Da war ein Zeitungsartikel angehängt, dass 70 Prozent der Gastronomieeinrichtungen den Corona-Lockdown nicht überleben werden. Aber das ist Schwachsinn, es hat kaum jemand zugemacht. Es gab ja Hilfen - wenn auch oft mehrere Monate zu spät", so Walter.

Er selbst habe "keinen Cent Schulden bei dem Mann" und seine Miete stets pünktlich gezahlt. Immer wieder habe der Sohn des Hausbesitzers, der sich um das Objekt kümmere, allerdings "versucht mir reinzureden, ich solle zum Beispiel fränkische Schäuferla verkaufen". Doch er habe "gar keine richtige Küche, die dafür auch konzessioniert ist". Aus seiner Sicht habe der Vermieter nun versucht, "Gründe zu finden, warum ich raussoll". Dagegen könne er nichts tun, alles sei "rechtens abgelaufen" mit dem nötigen halben Jahr im Voraus. "Dem passt meine Nase nicht", so Walters Einschätzung.

Bamberger Wirt berichtet von verzweifelten Stammgästen: "Mit Tränen in den Augen"

Er sei seit 24 Jahren eng mit seiner Sportsbar verbunden, sagt Walter. "Zu uns kommen Stammgäste, teils über 20 Jahre lang. Und die haben jetzt Tränen in den Augen und fragen sich, wo sie in Zukunft Karten oder Billard spielen sollen." Denn dafür gebe es nicht mehr viele Orte in der Stadt, meint der Gastwirt. Auch kehrten viele Menschen bei ihm ein, die die Fußballübertragungen sehr schätzten, sagt er.

Nun überlege der 61-Jährige, ob er nochmal komplett neu anfangen solle - mit einer Wirtschaft an einem anderen Ort in Bamberg. "Wir sind auf der Suche nach einem neuen Domizil", sagt der Gastwirt. Er habe bereits ein Objekt besichtigt und könne sich gut vorstellen, dort weiterzumachen. Es sei etwa doppelt so groß, in einer "noch besseren Lage" und vom Flächenpreis sogar günstiger. Auch das bestätige ihm, dass "manche Vermieter unrealistische Mietpreise" kalkulieren würden.

Er würde in seinem neuen Wirtshaus dann auch mehr Essen anbieten, sagt Walter. Bisher gibt es im "Frankenstübla" nur Kleinigkeiten wie Chili con Carne oder Burger. Allerdings ist sich der 61-Jährige auch unsicher, "ob meine beiden Angestellten überhaupt mitgehen würden". Er sei "jetzt in dem Alter, wo man auch sagen könnte, ich gehe in Rente". Für das "Frankenstübla" ist bereits ein Nachmieter gefunden. Noch sei aber nicht offiziell, wer die Traditionskneipe übernehme. Klar ist hingegen: Am 30. September 2021 ist das "Frankenstübla" erst einmal Geschichte.

Lesen Sie auch: Ohne Untere Brücke - So läuft Bambergs neues Nachtleben (FT+)