Bamberg vor 47 Minuten

Digitalisierung

Neue Online-Plattform für Bamberg: So können Sie ab jetzt über Projekte mitbestimmen

Neue Online-Plattform in Bamberg: In der Zeit der Corona-Pandemie können sich Bürger jetzt digital an der Stadtgestaltung beteiligen. inFranken.de sagt Ihnen, wie das funktioniert.