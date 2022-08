In den frühen Sonntagmorgenstunden (21. August) schlug ein Mann in der Friedrichstraße in Bamberg eine junge Frau nieder und raubte ihre Handtasche. Die Kriminalpolizei Bamberg hatte die Ermittlungen übernommen und suchte Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde nun ein mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen.

Mann raubt Studentin in Bamberg aus - mehrere Gegenstände führen zu Tatverdächtigem

Als der 35-jährige Passant den Räuber stellte, biss ihn dieser in den Unterarm und setzte anschließend seine Flucht in Richtung Bahnhof fort. Die junge Frau erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der couragierte 35-Jährige erlitt eine Bisswunde am Unterarm.

Um 4.15 Uhr hatte der Räuber die Studentin in der Friedrichstraße von hinten mit einem schweren Fahrradschloss niedergeschlagen und ihr die Handtasche entrissen. Die 24-Jährige schrie um Hilfe und machte damit einen Passanten auf sich aufmerksam, der zum Tatort eilte und den flüchtigen Täter verfolgte. Dieser verlor bei der Verfolgungsjagd unter anderem die geraubte Handtasche.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg hätten zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt, teilt die Polizei Bamberg am Freitag (26. August 2022) mit. Bei der Verfolgungsjagd habe der 24-jährige Bamberger mehrere persönliche Gegenstände verloren, die "die Kriminalbeamten schließlich auf seine Spur brachten".

Am Mittwoch sei er festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Gegen den mutmaßlichen Täter würden jetzt Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes geführt. Er befinde sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Vorschaubild: © Symbolfoto: connel_design/Adobe Stock