Bahn-Video über zwei Marsianer wird zum Netz-Hit - "Hollywoodreife Produktion"

"Hollywoodreife Produktion" Reise nach Bamberg und Breitengüßbach: Clip soll Schönheit Bayerns zeigen

Clip soll zeigen Klimaschutz als Anliegen: Deutsche Bahn möchte auf Probleme hinweisen

Ein Video namens "Massmenschen" der DB Regio Bayern sorgt im Netz aktuell für Furore. Der spektakuläre Clip wurde allein auf Youtube binnen weniger Tage über 210.000 Mal geklickt. In den aufwändig produzierten Aufnahmen geht es um zwei gestrandete Marsianer, die das "Bahnland Bayern" und seine Schönheit kennenlernen - und das, obwohl sie eigentlich die Erde zerstören sollen. Auf ihrer Reise verschlägt es die Außerirdischen auch in die Region Bamberg.

Abstecher nach Bamberg, Breitengüßbach & Co.: Marsianer-Video der Bahn stößt auf reges Interesse

Haudi Hera und Samma Mehra - zwei Marsianer aus dem "Sektor Drei", wie sie selbst behaupten - haben eigentlich die Mission, die Erde aufgrund von zu hohen CO2-Werten zu zerstören. Doch durch einen Fehler fallen sie auf die Erde, um genau zu sein, nach Bayern. Haudi Hera landet in Burgberg (Landkreis Oberallgäu) und sieht auf seinem Transponder, dass sich sein Freund Samma Mehra in Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) befindet. Von einem Wäscheständer stiehlt er eine Tracht und macht sich auf den Weg nach Oberfranken.

Außerdem geht aus dem Video hervor, dass Haudi Hera bestimmte Ersatzteile braucht, um die Zerstörungsmaschine wieder herzustellen, die beim Fall aus dem Weltraum kaputtgegangen ist. So macht er sich auf die Reise quer durch Bayern (im Video mit dem DB-Regio), um die benötigten Teile zu finden. Dabei merkt der Marsianer, wie schön die Natur im Freistaat ist. Auf seiner Reise lernt er neue Menschen kennen, die ihm zu essen geben und ihn herzhaft empfangen.

Der Außerirdische verliert trotzdem nie sein Ziel aus den Augen: Sein Trip führt ihn auch durch Bamberg. Von hier fährt er mit dem Zug nach Breitengüßbach weiter. Dort angekommen, findet er seinen Freund Samma Mehra in einem fränkischen Biergarten. Beide gekleidet in Trachten, entschließen sich die Mars-Menschen aufgrund der Idylle Bayerns schließlich, die Erde doch nicht zu zerstören. "Die verschenken Leberkässemmeln und Wurstsalat. Nicht zu vergessen die schönen Berge, das Zugfahren und das gute Bier", halten die beiden Aliens offenbar zufrieden fest.

"Wie könnt ihr so nett und so rücksichtslos sein?": Video der Bahn soll auch auf Klimaschutz hinweisen

Der Hintergrund des Imagefilms der Deutschen Bahn soll auf die anhaltende Klimakrise hinweisen. Im Video fährt der Marsianer Haudi Hera mit dem Fahrrad und der Bahn - und nicht mit dem Auto. Im Clip wird auch mitgeteilt, dass die Erde aufgrund von zu hohen CO2-Werten zerstört werden soll. "Wie könnt ihr gleichzeitig so nett und so rücksichtslos sein?", fragt Haudi Hera, während er im Zug sitzt.

Auch Klimaaktivisten am Bahnhof werden gezeigt, als Haudi Hera in einen großen SUV steigen möchte. Aus Mitleid nimmt der Außerirdische einen Teil der Reise mit dem Fahrrad auf sich. Auch auf die Maskenpflicht im Zug wird hingewiesen, als er die Maske über dem Auge anstatt über Mund und Nase trägt. Die DB-Regio-Bayern will mit ihrer Nachricht zum Klimaschutz augenfällig zum Nachdenken anregen. "Wir wollen doch alle, dass der Planet uns noch ein bisschen erhalten bleibt", heißt es in dem originellen Netz-Hit.

Auf Youtube rufen die Aufnahmen reges Interesses und viel Lob hervor. Die Kommentare der User fallen überwiegend positiv aus. "Tolles Video, super Arbeit geleistet. Gefällt mir", schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer den Machern attestiert: "Wow. Hollywoodreife Produktion. Da hat sich die Bahn aber ganz schön ins Zeug gelegt. Schöne Geschichte, netter Spannungsbogen, unterhaltsam und lustig. Da kommt direkt Kino-Feeling auf. Gut gemacht".