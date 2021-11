Booster-Impfungen in Bamberg/Hallstadt: Auch vollständig gegen Corona geimpfte Personen können sich nun wieder um einen neuen Impfschutz bemühen. Längst ist klar: Der Impfschutz gegen Corona lässt auf Dauer nach. Nachdem sich die ständige Impfkommission indessen für Booster-Impfungen für alle ab 18 Jahren ausgesprochen hat, steigt die Nachfrage nach Corona-Impfungen und Auffrischungsimpfungen wieder stark an.

"Alleine gestern wollten sich mehr als 1200 Menschen impfen lassen", bestätigt Frank Förtsch, der Sprecher des Landratsamtes Bamberg. Der Corona-Krisenstab hat bereits vor einer Woche (11. November 2021) einen 12-Punkte-Plan für Bamberg ausgearbeitet, der eine Aufstockung der Impfkapazitäten auf 600 Impfungen pro Tag beinhaltet. Obwohl das Impfzentrum derzeit nur auf 600 Impfungen ausgelegt ist, konnten gestern über 1000 Impfungen verabreicht werden. "Und wir werden die Kapazitäten weiter hochfahren", erklärt Förtsch.

Corona-Impfungen in Bamberg: Hier werden Booster-Impfungen angeboten

Derzeit müsse man sich für eine Corona-Impfung und Auffrischungsimpfung lange anstellen, erklärt Förtsch. Das liege unter anderem an der hohen Nachfrage sowie der Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. Die Möglichkeit einer Terminvereinbarung ändere sich jedoch bereits nächste Woche: Ab nächstem Mittwoch (24. November 2021) wird im Bamberger Impfzentrum die Terminvergabe wieder freigeschaltet.

Hier kann man sich aktuell in Bamberg impfen lassen:

Impfzentrum im Dr. Pfleger Verwaltungsgebäude (Emil-Kemmer-Straße 33, 96103 Hallstadt): Terminvereinbarung ab Mittwoch (24. November 2021) möglich, bis dahin Impfungen ohne Terminvergabe

Impfzentrum-Außenstelle am ZOB (Promenadestraße 6a, 96047 Bamberg): Offene Impfstunden ohne Terminvergabe

In beiden Impfzentren werden sowohl Erstimpfungen, Zweitimpfungen als auch Auffrischungsimpfungen, also sogenannte Booster-Impfungen angeboten. Das Impfzentrum in Hallstadt hat montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr geöffnet, neben dem Mittwoch sollen künftig auch montags und freitags lange Impftage bis 19 Uhr angeboten werden, außerdem samstags bis 14 Uhr. Die Außenstelle am ZOB hat montags, mittwochs, freitags und samstags von 9 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.

Terminvergabe für Booster-Impfungen: So erhält man die Auffrischungsimpfung

Ab kommendem Mittwoch (24. November 2021) soll die Möglichkeiten für Impfungen nach Terminen im Impfzentrum in Hallstadt wieder möglich sein. Die Terminvergabe wird über die Online-Plattform "BayIMCO" koordiniert. Die Außenstelle des Impfzentrums am ZOB impft weiterhin ohne vorherige Terminvereinbarung. Mussten gestern noch mehr als 100 Leute ohne Impfung wieder nach Hause geschickt werden, wie Förtsch berichtet, soll dies bald nicht mehr der Fall sein.

"Es fehlt nicht an Impfstoffen, aber an Personal. Im Sommer hatten wir zwischenzeitlich niedrige zweistellige Impfzahlen, jetzt haben wir plötzlich wieder vierstellige Impfwünsche pro Tag", erklärt der Sprecher des Landratsamtes. "Da fehlt es noch an Fachpersonal, vor allem von heute auf morgen." Man wolle jedoch möglichst bald allen Menschen ein Impfangebot bereitstellen können.

Damit reagiert man nun nicht nur auf die jüngst stark angestiegenen Infektionszahlen, sondern auch auf die regional überlasteten Krankenhäuser. Der Gesundheitsversorgung im Raum Bamberg drohe aktuell der Kollaps, mehrere Operationssäle seien bereits außer Betrieb. Währenddessen beraten Bund und Länder heute (18. November 2021) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.