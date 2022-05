In der Würzburger Straße in Bamberg prallte ein Motorradfahrer am Sonntag (08.05.2022), kurz nach 16.00 Uhr, in die linke Seite eines vor ihm abbiegenden Autos, teilte die Polizei mit.

Der 50-jährige Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall zwar nicht verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 10.000 Euro.