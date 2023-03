Bamberg: Beliebter Kinder- und Jugendflohmarkt wieder da - das sind Termine und Standort

Der Kinder- und Jugendflohmarkt in Bamberg existiert seit mittlerweile knapp 45 Jahren und gehört damit zum längsten bestehenden Angebot der Kommunalen Jugendarbeit in der Stadt. Wie die Stadt Bamberg erklärt, erfreut er sich auch nach so vielen Jahren anhaltender Beliebtheit.

Ebenso lange hat sich als Standort die Untere Brücke etabliert, wo Kinder ihre einstigen Lieblingsspielsachen selbst verkaufen und anderen Kindern damit eine Freude bereiten konnten. Nachdem nun klar ist, dass es keine Bewirtschaftung der Unteren Brücke mehr geben wird, zieht der Flohmarkt nach einem Jahr am Adenauerufer wieder zurück an seinen etablierten Standort. Start der Saison wird der 15. April sein. „Es freut mich, dass wir in diesem Jahr im April wieder zurück auf die Untere Brücke ziehen können“, äußert sich der Jugendpfleger und Organisator Sebastian Wehner zufrieden über den Umzug.

Wie bereits im vergangenen Jahr können auch in diesem Jahr die Stände über eine Online-Anmeldung unter https://www.stadt.bamberg.de/Kinder-und-Jugendflohmarkt gebucht werden. Eine Buchung und eine Reservierung einer Standnummer ist immer bereits ab Freitag eine Woche vor dem jeweiligen Termin möglich. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis einschließlich 17 Jahren. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Es dürfen nur kindgerechte Waren angeboten werden und die Spielregeln des Flohmarktes müssen beachtet werden.

Der Flohmarkt findet jährlich von April bis Oktober einmal im Monat samstags in der Zeit von 10.00 - 13.00 Uhr statt. Die jeweiligen reservierten Standnummern sind einzuhalten. Ein Aufbau ist ab 9:30 Uhr möglich. Nicht belegte Plätze werden vor Ort ab 10:30 Uhr freigegeben. Weitere Infos und Buchung unter https://www.stadt.bamberg.de/Kinder-und-Jugendflohmarkt.

Termine 2023: