Wie die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung berichtet, machen es ein günstiger Bauverlauf und ein flüssiger Baufortschritt möglich: Die Arbeiten zur Erschließung der Erweiterungsbauten der Firma Brose am Berliner Ring in der Memmelsdorfer Straße gehen schneller voran als geplant und können deshalb voraussichtlich bereits Ende Oktober 2023 abgeschlossen werden. Ursprünglich war von einer Bauzeit bis Jahresende ausgegangen worden.

Damit rückt auch die erforderliche Sperrung des stadteinwärts führenden Verkehrs zeitlich nach vorne. Ab dem 11. September 2023 wird daher die Memmelsdorfer Straße zwischen Hauptsmoorstraße und Berliner Ring zur Einbahnstraße stadtauswärts. Der Verkehr stadteinwärts wird von den Bundesautobahnen A 70 und A 73 über die Anschlussstelle Bamberg-Ost umgeleitet.

Die kleinräumige Umleitung von Memmelsdorf kommend verläuft über die Lichteneiche (Gundelsheimer Straße) und Kramersfeld (Kemmerstraße und Kronacher Straße). Der Rad- und Fußverkehr wird weiterhin über die Gartenstadt (Spinnseyer) umgeleitet.

Für die Dauer der Sperrung werden die Stadtbuslinien 907, 917 und 927 stadteinwärts ebenfalls durch den Spinnseyer umgeleitet. Die Haltestelle „Hauptsmoorstr. Nord“ kann stadteinwärts nicht bedient werden, ersatzweise werden die Haltestellen „Hans-Morper-Str.“ und „Spinnseyer“ bedient. Durch die Umleitung kann es auf den oben genannten Linien zu Verspätungen kommen. Diese Verkehrsregelung wird voraussichtlich bis Ende Oktober beibehalten.